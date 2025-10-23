Crece apoyo a Servicios afectados por los recortes en todo el país: ANEF Aysén se moviliza

Durante la mañana del miércoles 22 de octubre la dirigencia de ANEF en la sureña ciudad de Aysén acudió en apoyo a los funcionarios y funcionarias movilizados en contra de los recortes presupuestarios para el periodo 2026, presentados por el actual gobierno al Parlamento.

Coyhaique.- El apoyo se hizo durante la movilización realizada por trabajadores y trabajadoras públicos del FOSIS, en la actividad de protesta la dirigenta Fabiola Fuentes, dirigenta de la Asociación de funcionarios a nivel regional indicó a un medio local que “Estamos pasando por un momento difícil, queríamos dirigirnos a la comunidad porque estamos con un recorte presupuestario para el año 2026. Nos cerraron todos los programas sociales que llegaban a las personas más vulnerables y estamos haciendo un llamado a los parlamentarios para que puedan responder los correos electrónicos que hemos enviado”.

La dirigenta resaltó que esperan reunirse con los parlamentarios y que estos puedan, una vez les llegue el presupuesto, rechazarlo y se reintegre, considerando el impacto que tiene para la comunidad el cierre de estos importantes programas sociales. Además, agregó que también son golpeados como funcionarios puesto que la medida “va en decadencia de todo este último periodo, nos han quitado presupuesto de emprendimiento, del área social y estamos teniendo menos recursos para llegar a los más vulnerables”.

En la movilización, la presidenta regional de ANEF, Yessica Almonacid, resaltó que “hace bastante tiempo nosotros venimos denunciado estos recortes, el año pasado, a final del 2024 comenzaron esto recortes, pero hoy día se ha agudizado”. Insistió en la molestia que tiene con las decisiones que está tomando el gobierno, que dijo que se iba a abocar a la población más sensible y vulnerable y hoy hace estos recortes en el FOSIS.

Almonacid, se refirió al tipo de programas que se le están recortando los recursos, “Estos programas que ayudan a los adultos mayores, a la población que más necesita y sobre todo en este territorio, que también estamos con la noticia del cierre de la oficina del INJUV, que atiende a muchas juventudes, que como saben en esto largos periodos de invierno, sufren de depresión y se les atiende con estos psicólogos y programas de apoyo en la región de Aysén”.

La líder regional, concluyó indicando que “Nosotros pensamos, creemos que se está desmantelando la política social del país y lo está haciendo un gobierno que se dijo iba a estar con los más necesitados”. Indicó que no saben si estos recortes se ampliarán a programas del ministerio de Desarrollo Social como SENAMA, el programa del adulto mayor. Alertó sobre la gravedad de la situación y el impacto en los y las usuarias de la región.