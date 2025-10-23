UAysén fortalece su Red Alumni con segundo encuentro

La Universidad de Aysén realizó el segundo encuentro de su Red Alumni en Coyhaique, instancia que cerró el tramo formativo del Programa de Inserción Laboral y dio inicio a la postulación a vacantes gestionadas con instituciones regionales.

Coyhaique.- La Universidad de Aysén llevó a cabo el Segundo Encuentro de la Red Alumni, organizado por la Dirección General de Vínculos, mediante una jornada con certificación, presentaciones y espacios de networking, con el propósito de fortalecer el vínculo con tituladas/os, cerrar el tramo formativo del Programa de Inserción Laboral y abrir la postulación a ofertas laborales por un año en instituciones regionales.

Al respecto, el director general de Vínculos, Gabriel Núñez, subrayó el alcance del hito. “Estamos muy contentos, finalizando nuestro segundo encuentro de la Red Alumni. Este encuentro, además de marcar el cierre formativo del Programa de Inserción Laboral, abre el proceso de postulación a ofertas laborales trabajadas con nuestros socios comunitarios. Hay vacantes en la Municipalidad de Guaitecas, Coyhaique y Puerto Aysén, a las que nuestros Alumni podrán postular para insertarse laboralmente por un año. Para la Universidad es clave mantener el vínculo con nuestros ex alumnos, invitándoles a ser parte activa de la red y a aprovechar las oportunidades del trabajo colaborativo.”

Desde la experiencia de egresados, Matías Peña, titulado de la carrera de Trabajo Social, valoró la articulación profesional que propicia la red. “Es una gran oportunidad reunirnos como profesionales; permite conectar expectativas y visiones y dar un foco participativo para seguir avanzando y fortalecer esta red de apoyo. Muchas gracias a la Universidad de Aysén por impulsar este futuro compartido para los profesionales de la región.”

En la misma línea, Camila Martínez, egresada de Psicología UAysén, destacó el sentido de pertenencia y soporte mutuo. “Tener una Red Alumni es fundamental para crear comunidad entre titulados y forjar redes que no solo contribuyan a la Universidad, sino que también funcionen como soporte entre nosotros. Agradezco ser parte de estas instancias.”

Finalmente, cabe señalar que la Dirección General de Vínculos informó que se difundirán las convocatorias laborales asociadas y se mantendrán encuentros periódicos para acompañar la transición al mundo del trabajo y consolidar la Red Alumni.