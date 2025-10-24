UACh y Corfo Aysén impulsan la innovación turística desde la identidad intercultural de la Patagonia

Con apoyo de Corfo Aysén a través del programa Viraliza, la Universidad Austral de Chile desarrollará el Primer Encuentro Internacional de Turismo Intercultural, que reunirá a emprendedores, comunidades y expertos de Latinoamérica para fortalecer el turismo con identidad y sustentabilidad.

Coyhaique.- La Universidad Austral de Chile (UACh), con apoyo de Corfo Aysén y del Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), está liderando un proyecto pionero que promueve la innovación y el emprendimiento en torno al turismo intercultural en comunidades rurales y mapuche-tehuelche de la Región de Aysén.

La iniciativa se enmarca en el programa Viraliza Eventos de Corfo, orientado a fortalecer redes y generar encuentros de alto impacto entre emprendedores, expertos y actores del ecosistema de innovación. En este caso, el proyecto desarrollado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística de la Patagonia, dependiente del Campus Patagonia y del Instituto de Turismo de la UACh, tiene como eje central la realización del Primer Encuentro Internacional de Turismo Intercultural, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre de 2025 en Coyhaique.

El encuentro busca visibilizar prácticas emergentes del turismo indígena, rural y de base comunitaria, integrando la mirada de las comunidades locales, la academia y el sector público en torno a un modelo de desarrollo sustentable y con identidad territorial.

“El turismo intercultural abre oportunidades reales para emprender desde la cultura y la naturaleza, generando valor con raíces en el territorio y una mirada de futuro basada en la colaboración y la innovación”, señaló Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén.

Agregó que esta iniciativa, impulsada con apoyo del CDPR Aysén, “fortalece el ecosistema turístico regional al articular saberes locales, identidad cultural y desarrollo económico sostenible”.

Durante la reciente visita del equipo académico al Campus Patagonia, encabezado por el Dr. Guillermo Pacheco, director del Laboratorio y del proyecto Viraliza, junto a Marisela Pilquimán, prodecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Juan Carlos Miranda, director del Campus Patagonia, se sostuvo una agenda de trabajo para preparar el evento internacional y coordinar la participación de distintos actores locales.

Calendario

Entre las actividades programadas para el 4 de diciembre se contempla un curso certificado en Turismo Intercultural, con énfasis en turismo de base comunitaria, además de una feria y rueda de negocios que reunirá a emprendedores, operadores turísticos y experiencias indígenas y rurales de toda la región.

El viernes 5 se desarrollará un seminario internacional que contará con expositores de Brasil y Latinoamérica, junto a referentes nacionales del turismo mapuche y de pueblos originarios del norte. Se abordarán experiencias como Acolhida da Colônia y redes amazónicas de turismo comunitario, destacando cómo la asociatividad local puede transformar los territorios.

Para Yorka Cheuquian Gallardo, representante de la Asociación Rakiduamtun, sostuvo que buscan potenciar el turismo indígena. “Estamos con muchas expectativas este seminario dónde se podrá mostrar algo más concreto del trabajo que estamos realizando como asociación, nosotros representamos la manufactura dónde de cierta manera se demuestra el conocimiento antiguo de quienes nos antecedieron en diferentes oficios mapuche como son las fibras naturales como la lana y mimbre, platería mapuche, alfarería, madera entre otros (…) queremos fortalecer el trabajo colectivo de base, dónde cada uno pueda mostrar la riqueza que tiene en su espacio territorial y que finalmente pueda formar parte de algún paquete turístico”, comentó.

Como parte de su vinculación territorial, el equipo de la UACh se reunió con líderes mapuche-tehuelche en la ruka de Alto Bahuales, pioneros del turismo indígena en la región, y con la Agrupación de Turismo de Villa Los Torreones, con el fin de definir lineamientos de participación comunitaria y fortalecer el protagonismo local en el encuentro.

La jornada incluyó también una visita al Circuito Las Ardillas, experiencia de turismo asociativo apoyada por la universidad. En el lugar se reunieron con el emprendedor Rolando Antrillao, con quien se acordó su participación en el curso, en la rueda de negocios y en el seminario internacional.

“Estas acciones reflejan el compromiso del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística con la construcción de un turismo intercultural con raíz territorial”, explicó el Dr. Guillermo Pacheco. “Queremos posicionar a la Patagonia como un territorio de innovación turística que no solo valora su naturaleza, sino también la cultura viva de sus habitantes”, agregó.

El proyecto Viraliza de la UACh marca un paso decisivo hacia un modelo de turismo inclusivo y sostenible, donde la innovación nace de la identidad. Con esta iniciativa, Corfo Aysén y la universidad refuerzan su compromiso con el desarrollo regional y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la Patagonia.