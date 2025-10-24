Instituto Geográfico Militar realiza mediciones en Villa O’Higgins para la Campaña Campos de Hielo Sur 2025

El Ejército de Chile, a través del Instituto Geográfico Militar (IGM), participa activamente en la Campaña Campos de Hielo Sur 2025, iniciativa liderada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) que reúne a diversas instituciones científicas y técnicas. En este contexto, profesionales del IGM realizaron una serie de trabajos de medición en la localidad de Villa O’Higgins, en la Región de Aysén.

Villa O “Higgins.- Ubicada en la provincia de Capitán Prat, Villa O’Higgins fue el punto de partida para una serie de registros geodésicos y mediciones de gravedad para la investigación científica sobre el comportamiento del territorio frente a los efectos del cambio climático.

Estas labores se realizaron utilizando Estaciones de Referencia de Operación Continua (CORS, por sus siglas en inglés). Se trata de equipos que capturan datos satelitales de alta precisión de forma permanente y los transmiten al IGM en tiempo real. Esta tecnología permite monitorear con exactitud las coordenadas y alturas de un lugar, contribuyendo a estudios sobre deformación del terreno y dinámica geológica.

El Jefe del Departamento de Ingeniería del IGM, Teniente Coronel Ángel Zapata A. explicó que las tareas realizadas están integradas al Sistema Internacional de Referencia de Altura (IHRS), un marco global que permite comparar altitudes entre países con precisión científica. “Realizamos mediciones de gravedad en la estación CORS conectada al IHRS para comprobar alturas respecto al nivel del mar. Además, abrimos puntos de gravedad en Villa O’Higgins, continuamos en el Refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, y cerramos nuevamente en Villa O’Higgins, completando así el ciclo de recolección de datos”.

Esta actividad forma parte de la primera fase de la campaña y servirá como base para la próxima expedición en la Estación Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión”, programada para noviembre.

El objetivo central de estas mediciones es analizar el fenómeno de isostasia, que se refiere a cómo la corteza terrestre sube o baja como respuesta al peso de los glaciares. Esta información ayuda a entender los efectos del derretimiento de hielos sobre el nivel del mar, los ecosistemas y las condiciones geológicas del planeta.

“Estamos haciendo mediciones geodésicas y de gravedad para contribuir a los estudios sobre cómo los glaciares afectan al terreno. También entregaremos coordenadas de latitud y longitud que permitirán analizar cómo el manto terrestre responde a la pérdida o ganancia de masa glaciar”, agregó el Teniente Coronel Zapata.

Por su parte, el observador del INACH, Marcelo Noria, destacó la importancia de desarrollar una recolección de datos sostenida en el tiempo y coordinada entre instituciones: “El objetivo es mantener una secuencia de datos en el tiempo, que permita establecer un análisis con fundamentos científicos. Además, esta misión busca fortalecer la articulación entre organismos técnicos y académicos”, indicó.

La campaña también cuenta con la participación del Servicio Aerofotogramétrico (SAF), la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), la Dirección General de Aguas (DGA), la Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Universidad Andrés Bello (UNAB), entre otros organismos nacionales e internacionales.