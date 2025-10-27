DPP General Carrera celebra del Día de la Mujer Rural en Chile Chico

En una jornada marcada por la el reconocimiento al trabajo de las mujeres del campo, se celebró este sábado 25 de octubre la Feria del Día de la Mujer Rural en la sede de la Asociación Gremial de Chacareros y Ganaderos Lago General Carrera, en Chile Chico.

Chile Chico.- La actividad, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera en conjunto con la AG, buscó visibilizar el aporte de las mujeres rurales al desarrollo local y fortalecer el vínculo entre productoras, emprendedoras y vecinas de la comuna.

Durante la jornada, las asistentes disfrutaron de exposiciones sobre agroecología, espacios de conversación y muestras de productos locales. La música estuvo a cargo del grupo “Los Demetrios” con un amplio repertorio de folklórico que animó al público y las expositoras.

Para finalizar, se entregó un diploma de reconocimiento y un árbol donado por CONAF a todas las participantes como muestra de agradecimiento por la labor que realizan día a día, aportando a nuestra seguridad alimentaria y mantener nuestra tradición rural.

El encuentro fue valorado por las asistentes, quienes destacaron el espacio “Maravilloso, yo lo encuentro lo máximo esto” señaló Yolanda Alarcón, presidenta de la AG de Chacareros y Ganaderos Lago General Carrera, agrando que “por muchos años hemos estado bastante no vistas, no nos veían las autoridades y hoy día que nos vean, que se junten con nosotros para hacer esto lo encuentro maravilloso. Estimula, levanta el ánimo sentirse tomada en cuenta, considerada mujer, maravilloso, muy bueno” cerró la dirigenta chilechiquense

Por su parte Cristóbal Barceló, Delegado Presidencial Provincial de General Carrera sostuvo que “Es importante reconocer, es importante poner en valor todo el trabajo, el esfuerzo que ellas realizan y hoy lo estuvimos así destacando en esta feria en conjunto que organiza la AG de Chile Chico y nosotros apoyando desde la Delegación para que se realice una actividad que sea agradable, una actividad entretenida, pero además que continúe poniendo en valor el trabajo que ellas desarrollan” reflexionó la máxima autoridad provincial.

De esta forma desde la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera se reafirmó el compromiso del Gobierno de Chile con las mujeres rurales, impulsando iniciativas que promuevan su desarrollo productivo, autonomía económica y participación activa en los territorios.