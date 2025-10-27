Sandoval planteó que definición de Sitio Prioritarios debe considerar “necesario resguardo de las actividades que realizan los pobladores de la región”

El senador David Sandoval manifestó su inquietud por el proceso de definición que impulsa el SBAP en materia de Sitios Prioritarios, señalando que aquello debe considerar el “necesario resguardo de las actividades que realizan nuestros pobladores a lo largo de la región”.

Aysen.- El parlamentario si bien dijo entender “profundamente el valor de lo que significa esta fijación para la conservación de la biodiversidad de nuestra región”, se tiene que considerar la preocupación que este tema ha causado en localidades como Chile Chico, por la definición de sitio prioritario de Conservación Estepa Jeinimeni – Laguna Bahía Jara. “Su propio alcalde, Ariel Keim, ha manifestado precisamente esta inquietud, porque no podemos solamente vivir de la contemplación”, planteó.

Sandoval recordó que un “ochenta y seis por ciento de la superficie regional son parques, reservas nacionales, monumentos naturales o tierras fiscales, por lo que no se puede “bajo el pretexto de fijar sitios, terminar por coartar la necesidad de mantener esas actividades, pues el empleo y el desarrollo son hoy día absolutamente necesarios en Aysen”.

El legislador agregó que “hay sectores que tienen vocación minera, hay otros que tienen vocación pesquera, como en nuestra zona del litoral”, casos en los que se debe resguardar “que las cosas se hagan bien, pero donde bajo ningún punto de vista utilizar un instrumento para afectar el desarrollo”, recordando lo que pasa con otra ley, como la Lafkenche, para lo cual actualmente se discute un proyecto de modificaciones en el Senado.

Finalmente, el senador Sandobal consideró que es prioritario “que la región tenga una clara pronunciamiento respecto de este particular”.