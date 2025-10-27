Gobierno en Terreno desplegó a los servicios públicos en localidad de Lago Atravesado

Durante la tarde del sábado recién pasado autoridades y funcionarios de servicios públicos se desplegaron para brindar atención y acceso a trámites a las y los vecinos de Lago Atravesado, gracias al programa Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional Aysén.

Coyhaique.- En la sede de la Junta de Vecinos se reunieron entidades como Registro Civil, Ministerio de Vivienda, Seremi de Salud, INDAP, Seremi de Ciencias, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Delegación Presidencial encabezada por el delegado Jorge Díaz Guzmán.

Se informó que para el día 25 de noviembre se planifica una nueva jornada de Gobierno en Terreno, en el marco del Día de la No Violencia Contra la Mujer, destinado profundizar la concientización sobre esta conmemoración