Personas cuidadoras de Aysén con credencial podrán excusarse de ser vocales de mesa en próximas elecciones

El plazo para hacer el trámite vence este 29 de octubre, por lo que la Seremi de Desarrollo Social y Familia llamó a las personas cuidadoras a tener sus datos actualizados en el Registro Social de Hogares.

Aysen.- Hasta este miércoles 29 de octubre hay plazo para presentar excusas para quienes no puedan cumplir con la labor de vocales designados tras la publicación de la nómina por las Juntas Electorales en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Dentro de las causales se considera ejercer como persona cuidadora inscrita en el Registro Social de Hogares, es decir, que cuente con la credencial de cuidadora, física o digital, la que también servirá como excusa el día de la votación en caso de que la mesa no estuviera constituida. Asimismo, las personas cuidadoras tendrán atención preferente durante el proceso de votación.

Así lo enfatizó la seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad “Si eres cuidador o cuidadora con tu credencial entregada por el Registro Social de Hogares, puedes excusarte de ejercer la labor de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, recuerda que es hasta el 29 de octubre en las Juntas Electorales, ya sea presencialmente o a través de los correos electrónicos. Adicionalmente el día de las votaciones si tu mesa no está constituida, también te servirá para excusarte con tu credencial y tener atención preferente para votar, es por eso que es muy importante tener los datos actualizados en el Registro Social de Hogares”.

Hay que recordar que, en la región al mes de septiembre de este año, hay 1742 personas inscritas en la región de Aysén de forma oficial como cuidadoras a través del módulo que dispone el Registro Social de Hogares. El proceso para presentar las excusas se realiza ante la junta electoral correspondiente, que se encuentra en https://www.servel.cl/contacto/juntas-electorales/.