Trabajadores del INJUV piden la salida de director y subdirector nacional ante crítica situación presupuestaria

Luego de casi un mes movilizados, debido a la grave crisis de gestión que atraviesa su institución, las y los trabajadores del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), representados en su Asociación de Funcionarios (AFINJUV), piden la salida de sus actuales autoridades, a quienes responsabilizan de la conducción deficiente y carente de rumbo durante los últimos años.

Coyhaique.- Acompañados de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Federación de Asociaciones de Funcionarios/as de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FENAMIAS), presentaron una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, solicitando la renuncia al servicio del director nacional, Juan Pablo Duhalde; el subdirector nacional, Nicolás Valdenegro, y sus asesores.

Según el presidente de la AFINJUV, Yuksu Ramos Ardiles, “hoy como trabajadores y trabajadoras, vinimos hasta el Palacio La Moneda para poner en antecedente al Presidente de la República sobre la deficiente gestión de las autoridades de INJUV, la cual nos tiene en una situación crítica, sin nuevos programas y con un recorte presupuestario que nos deja con muy poco impacto territorial, dejando sin la posibilidad de entregar programas a las juventudes del país”.

Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, indicó que “La ANEF ha estado acompañando este proceso, junto a FENAMÍAS, estamos acá presente. Ya lo sabe el jefe de servicio, la subsecretaria, la ministra y hoy con esta carta formal dirigida al Presidente de la República, para que se resuelva esta incertidumbre de que los programas y las juventudes de nuestro país que están relevante hoy en día que todos hablan de la seguridad, que la juventud está abandonada, este instituto debería transformarse en un servicio público más fortalecido para que esas juventudes no queden a la deriva y que el Estado sea garante de sus derechos fundamentales”.

En el documento presentado en el Palacio La Moneda, expresan que “durante los últimos años, se ha constatado una falta total de liderazgo, planificación y capacidad de gestión, expresada en la ausencia de lineamientos estratégicos claros, en el debilitamiento de los equipos regionales y en el profundo abandono del diálogo institucional con las y los trabajadores del Servicio. Lejos de fortalecer el rol público del INJUV, las autoridades vigentes han contribuido a su debilitamiento estructural, poniendo en riesgo su legitimidad y su función estratégica en la política pública de juventudes”.

También denuncian que en reiteradas ocasiones han solicitado espacios de trabajo en conjunto y participación en la definición de políticas internas, sin embargo, sólo han encontrado un desprecio sistemático hacia las y los trabajadores, lo cual no solo refleja un estilo de gestión autoritario y cerrado, sino que vulnera los principios básicos de la administración pública, tales como la transparencia, la colaboración y el respeto al servicio público.

“Como AFINJUV, nos hemos enterado de que se está trabajado en nuevo Servicio Nacional de las Juventudes, que se viene diseñando desde enero de 2025 a espaldas de los trabajadores, donde no se ha brindado ningún espacio colaborativo para conocer la propuesta de nueva institucionalidad”, indica la carta.

De acuerdo a lo señalado por los dirigentes, la situación en la que se encuentra INJUV se agrava ante la precarización laboral que se ha instalado en la institución bajo la actual dirección.

En paralelo, denuncian que las actuales autoridades no han sido capaces de presentar nuevas propuestas programáticas que fortalezcan la actual oferta pública de INJUV y que respondan a las urgencias de los casi 4.000.000 de jóvenes que el Servicio debe atender como público objetivo. Además, no han sido capaces de revertir la sostenida disminución del presupuesto institucional que desde el año 2021 viene en baja en el subtítulo clave para visibilizar la oferta programática del Servicio en el territorio.

En esa misma línea, hace unas semanas se les informó sobre el término anticipado del convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado entre el Estado Chileno y dicho organismo Internacional, el cual tenía vigencia hasta diciembre de 2026, lo que representa un importante obstáculo para visibilizar la oferta pública del Servicio, ya que compromete la continuidad de dos direcciones regionales (Maule y Aysén) y 38 puestos laborales.

“Creemos firmemente que la recuperación del INJUV es una tarea impostergable. Las juventudes no pueden seguir siendo testigos del desmantelamiento de la institucionalidad que debiera representarlas, ni las y los trabajadores continuar soportando condiciones laborales indignas bajo una gestión que ha demostrado falta de compromiso e ineficiencia”, se manifiesta en la carta.

Acciones en la región de Aysén

En la región de Aysén, las y los funcionarios de INJUV, junto a la presidenta regional de la ANEF, Jéssica Almonacid, y el presidente de la CUT, Mauricio Muñoz, sostuvieron una reunión con el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán. En la instancia, entregaron la misma carta presentada por AFINJUV en la Moneda y expresaron la profunda incertidumbre que enfrentan ante la falta de información por parte de las autoridades respecto al recorte presupuestario, el cual contempla, además, el eventual cierre de la sede regional en 2025.

“Nos preocupa profundamente la situación que están viviendo las y los funcionarios del INJUV, porque detrás de este recorte no solo hay empleos en riesgo, sino también un retroceso en las políticas públicas dirigidas a las juventudes. Como ANEF, seguiremos acompañando y respaldando esta lucha, exigiendo al Gobierno transparencia, diálogo y soluciones concretas que garanticen la continuidad del servicio en la región de Aysén,” sostuvo la presidenta de la ANEF de la región de Aysén, Jéssica Almonacid.

En tanto el presidente de la CUT, Mauricio Muñoz, indicó que “este recorte presupuestario no solo afecta a las y los trabajadores del INJUV, sino que también golpea directamente a las juventudes de la región, que perderían un espacio fundamental para su desarrollo y participación. Desde la CUT respaldamos plenamente esta movilización y exigimos que el Gobierno escuche a quienes están en primera línea del servicio público, garantizando condiciones laborales dignas y la continuidad del trabajo que tanto aporta al territorio.”