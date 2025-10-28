Puerto Río Tranquilo lanza su temporada 2025-2026 con kayak, asado comunitario, cicletada y música en vivo

“Un pueblo pequeño, un destino inmenso”.

Rio Tranquilo.- Con este eslogan, la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Río Tranquilo está convocando a la comunidad y visitantes a iniciar su temporada turística 2025-2026 este viernes 31 de octubre. La jornada contemplará paseos en kayak, asado comunitario, cicletada y música en vivo, con el objetivo de relevar la oferta de las y los emprendedores del sector, como son los operadores, boteros, restoranes, alojamientos, guías y productores locales.

Detalló la presidenta de la organización, Carina Briones Poblete, que habrá “asados al palo en la costanera del lugar, como una actividad al aire libre aprovechando dicho espacio. Se está convocando también a productores y productoras de la comuna de Río Ibáñez, como artesanos y horticultores”. Asimismo, la idea es que los “tour operadores tengan un stand en el lugar y muestren sus servicios, donde se harán salidas en kayak para la comunidad y visitantes, que serán paseos en un lugar cercano a la playa de Puerto Río Tranquilo”.

Durante la jornada se incluirán, además, actividades deportivas y culturales, junto a música en vivo con el grupo folclórico “Los Cumpas de Coyhaique”, y los conjuntos “Los del San Lorenzo” de Cochrane y “Los hermanos Vargas” de Bahía Murta.

En la tarde se tiene programada una cicletada familiar organizada por la agrupación Cicleayque, que se adentrará dos kilómetros hacia el valle Exploradores, como una actividad especialmente dirigida a los niños. “Esta jornada cerrará con música en vivo, disfrutando hasta la medianoche al aire libre en la costanera” puntualizó Carina Briones.

“El evento marca el inicio del período de mayor actividad turística en la localidad, buscando impulsar la economía local y promover la oferta de servicios, productos y experiencias que ofrece el destino. Además, busca fortalecer el trabajo conjunto entre emprendedores, artesanos, productores y autoridades, destacando la identidad y el espíritu de hospitalidad que caracterizan a la comunidad” puntualizó la dirigenta.

Este lanzamiento de temporada cuenta con la colaboración de la municipalidad de Río Ibáñez, tanto económico como logístico, además del apoyo del Programa Estratégico de Turismo (PER) Aysén, iniciativa de CORFO con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, gracias a las gestiones de la Corporación Chelenko, de la cual es parte la Cámara de Comercio y Turismo, con el fin de articular los distintos lanzamientos de temporada en la cuenca del lago General Carrera como parte de una visión territorial común.