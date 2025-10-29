SERNAC y Seremi de Salud inician fiscalización en coyhaique previo a fiesta de Halloween

• El objetivo de esta actividad fue verificar que se cumpla estrictamente con la normativa.

• Las autoridades regionales hicieron un llamado a las y los consumidores a realizar sus compras en el comercio establecido, y de esta forma evitar riesgos a la salud y seguridad, especialmente de las niñas y niños.

Coyhaique.- La Dirección Regional del SERNAC Aysén, junto a la Seremi de Salud Aysén fiscalizaron el comercio local de la ciudad de Coyhaique, con el propósito de verificar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, en el marco de la próxima fiesta de Halloween.

Durante esta actividad, que continuará en los próximos días, funcionarios de estas reparticiones, inspeccionaron la correcta comercialización golosinas, disfraces y productos cosméticos utilizados para Halloween.

La Directora Regional del SERNAC, Sandra Espinoza Tordecilla, explicó que este tipo de acciones de fiscalización son relevantes porque permiten comprobar que los disfraces, accesorios y maquillaje que se comercializan en el comercio cumplen con todo lo establecido en la normativa vigente, y de esta forma evitar riesgos durante esta celebración.

“Todos los productos que se comercialicen deben tener información en castellano, y se debe indicar el origen, materiales y medidas de precaución para evitar problemas a la salud de las personas, por ejemplo, la edad a la que están destinados, los potenciales riesgos que tienen algunos disfraces o cosméticos respecto del uso para niños y niñas”, enfatizó la autoridad regional.

Asimismo, la Seremi de Salud Aysén, Gloria Águila Schmeisser, reiteró algunas recomendaciones para que estas celebraciones se realicen con normalidad y resguardo hacia las personas. “Si se van a adquirir productos decorativos asociados a esta celebración, reiteramos a la población la importancia de preferir locales establecidos. Los artículos deben estar rotulados en español, definiendo características de sus materiales y edades definidas para su uso, y en el caso de disfraces, pinturas o mascaras se utilicen en menores de edad, se sugiere que un adulto este siempre alerta a los posibles efectos que pudieran existir en los niños y niñas al prolongarse el uso de estos productos”.

En la visita al comercio se revisó si se cumplía con una serie de deberes establecidos en la Ley del Consumidor. En este contexto, los funcionarios revisaron si los proveedores cumplían con la exigencia de que los productos estén correctamente rotulados, esto es, que sus etiquetas estén en idioma español, y que se incluya toda la información que exige la normativa para que las y los consumidores puedan tomar una decisión informada.

Además, se revisó cómo los locales informan el derecho a la garantía legal de los productos cuando salen defectuosos, lo que implica el cambio, la devolución de lo pagado o la reparación durante los seis meses de haber realizado la compra. En el caso de los productos perecibles, como las golosinas, pueden ser cambiados dentro del período de garantía que indique el envase o como máximo 7 días.

Una vez analizados los antecedentes, y en caso de detectarse infracciones a los derechos de las y los consumidores, el Servicio podría adoptar distintos caminos, por ejemplo, enviar un oficio de ajuste, o incluyo interponer una denuncia ante la justicia, instancia donde los proveedores arriesgan multas importantes.

Recomendaciones al momento de comprar:

La elección del disfraz, del maquillaje o de las golosinas tiene relevancia porque el objetivo es pasar una fiesta tranquila y evitar riesgos para la salud de las niñas y niños.

La primera recomendación es que, al momento de adquirir estos productos, las personas lo realicen sólo en el comercio formal, puesto esto permite asegurar que se cumple con la normativa, y en caso de cualquier problema, las empresas deben responder.

Al comprar en el comercio establecido también las personas consumidoras pueden exigir el derecho a la garantía legal en caso que el producto venga defectuoso o le falten piezas, pudiendo exigir la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita.

En el caso de las compras realizadas por internet, la ley establece el derecho a retracto, que permite arrepentirse y devolver el producto dentro de los primeros 10 días desde su recepción.

Recomendaciones para disfraces, máscaras, pelucas y otros accesorios:

● Recuerda elegir un producto adecuado a la edad y talla de quien lo va a usar.

● Revisa que la información esté en idioma español.

● Sigue las instrucciones de uso y advertencias de seguridad, especialmente en casos que sean para menores de 3 años.

● Asegúrate de que los disfraces infantiles no contengan piezas pequeñas que se puedan desprender, bordes cortantes, filamentos o cordones en la zona del cuello y que estén fabricados con materiales no inflamables.

● Mantente alejado del fuego y/o supervisa a los menores para que se mantengan a distancia.

● En el caso de las máscaras, asegúrate que cuenten con suficientes orificios de ventilación para evitar asfixias.

● Deshazte de manera responsable de los plásticos y envoltorios de estos productos ya que los materiales duros pueden provocar cortes y los blandos asfixia.

Recomendaciones maquillaje:

● Revisa que el maquillaje cuente con registro del Instituto de Salud Pública (ISP).

● La información debe estar en idioma español.

● Lee la lista de ingredientes del producto para descartar posibles alergias a algún componente.

● En caso de problemas o reacciones adversas, debes informarlo al ISP.

DÓNDE ACUDIR:

Para reclamos:

En caso de cualquier incumplimiento a sus derechos, las y los consumidores pueden reclamar ante el SERNAC ingresando al Portal del Consumidor en www.sernac.cl, llamando gratis al 800 700 100, o presencialmente en la oficina de la Dirección Regional, ubicada en la calle Presidente Ibáñez 355, Coyhaique.

En caso de intoxicaciones (o reacciones alérgicas)

Diríjase a un centro asistencial e informe al MINSAL: puede denunciar problemas con alimentos en el siguiente link: https://saludresponde.minsal.cl/denuncias-y-fiscalizacion/