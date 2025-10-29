Universidad de Aysén y CORPAYSÉN firman convenio para fortalecer el desarrollo productivo y la vinculación territorial

El acuerdo busca promover la investigación aplicada, la formación de capital humano y la articulación entre el sector académico y productivo del litoral de Aysén.

Coyhaique.- La Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CORPAYSÉN) y la Universidad de Aysén firmaron un convenio de colaboración que marca un nuevo hito en la articulación entre el mundo académico, productivo y social del territorio.

El acuerdo suscrito por el presidente de CORPAYSÉN, Hernán Rebolledo Fernández, y el administrador provisional de la Universidad de Aysén, Juan Pablo Prieto Cox establece un marco formal de trabajo conjunto orientado a fomentar la innovación, la investigación aplicada, la formación profesional y la vinculación con el medio en torno al desarrollo sostenible del litoral de Aysén.

“Para nosotros es un agrado haber venido a la casa de la Universidad de Aysén a firmar un convenio que veníamos esperando hace mucho tiempo. Representamos tanto a empresas productoras como al ecosistema económico y social del litoral, y creemos que este acuerdo será clave para entregar herramientas que impulsen su desarrollo integral. No se trata solo de una firma, sino del puntapié inicial para concretar acciones que se traduzcan en resultados visibles para la comunidad y el sector productivo”, destacó Hernán Rebolledo, presidente de CORPAYSÉN.

El convenio contempla líneas de trabajo en docencia, investigación y vinculación con el medio, incluyendo la realización de pasantías profesionales, talleres conjuntos, proyectos de innovación, y programas de capacitación y transferencia tecnológica. También promueve la generación de espacios colaborativos entre estudiantes, docentes y empresas, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano regional.

Por su parte, el administrador provisional de la Universidad de Aysén, Juan Pablo Prieto Cox, valoró la iniciativa señalando que: “Estamos muy optimistas de este convenio, que busca no solo firmarse, sino ejecutarse con acciones concretas para beneficio mutuo. La Universidad de Aysén es un activo estratégico de la región, y queremos poner nuestras capacidades al servicio del territorio, particularmente del litoral, que es una fuente vital de trabajo y desarrollo para Aysén.”

Con esta alianza, CORPAYSÉN y la Universidad de Aysén reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo de la región, fortaleciendo la conexión entre la formación académica, la innovación científica y las necesidades reales del territorio.

El convenio no sólo representa un marco de cooperación institucional, sino también un acto de confianza y proyección compartida, que busca transformar el conocimiento en oportunidades, y las oportunidades en bienestar para las comunidades costeras de Aysén.