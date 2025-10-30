Diputado Calisto y APACA reiteran urgencia por cardiólogo permanente en Puerto Aysén

El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con la Agrupación de Pacientes Cardiológicos de Aysén (APACA) para abordar la crítica necesidad de fortalecer la dotación médica en la Región, especialmente la de un cardiólogo permanente para la ciudad de Puerto Aysén. La instancia se realizó en el contexto de la discusión del Presupuesto de la Nación en el Congreso y la preocupación por la propuesta gubernamental de cargos para el Servicio de Salud Aysén.

Aysen.- El parlamentario, junto a la presidenta de APACA, Cecilia Echandía, y socios de la agrupación, manifestó su inquietud ante el déficit de especialistas, especialmente en cardiología, que afecta la resolutividad del Hospital de Puerto Aysén y pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona.

El diputado Calisto subrayó la gravedad de la situación, indicando que, si bien se ha logrado contar con un cardiólogo para toda la región, esto es insuficiente. “Hoy día tenemos una cifra importante, solamente acá en Aysén cerca de 500 personas que están esperando atención por primera vez de un cardiólogo, y sobre 800 que están esperando control por cardiología. Es una situación gravísima, porque los problemas cardíacos han aumentado, y evidentemente, si no tenemos control por parte de un médico, estamos desprotegidos. Acá necesitamos tener un cardiólogo permanente en Puerto Aysén, y esa es la pelea que estamos dando junto a la agrupación”, enfatizó Calisto.

Por su parte, la presidenta de APACA, Cecilia Echandía, expresó la frustración de los pacientes ante los compromisos incumplidos y la lucha constante. Echandía explicó que solo para Puerto Aysén la cifra de pacientes es alarmante: “Tenemos 248 pacientes que están esperando en lista de espera, entre atención primaria, personas quirúrgicas y controles. Nosotros, desde el año pasado, estamos peleando por un cardiólogo acá, en Aysén… Necesitamos un cardiólogo para Aysén. Con uno no basta”.

La dirigenta aprovechó de agradecer el constante apoyo del diputado. “Agradecerle, primero que nada, porque ha sido uno de los únicos que se ha acercado a nosotros, que ha trabajado junto a nosotros desde un principio. Así que agradecerle, y comprometerlo también de que no nos deje solos, porque nosotros, lo que hemos logrado, lo hemos hecho solos”, puntualizó Echandía, reiterando la necesidad de que las autoridades escuchen sus demandas.

El diputado Calisto se comprometió a gestionar una reunión con el Servicio de Salud Aysén y otras autoridades en los próximos días para llevar la solicitud de APACA directamente a la discusión presupuestaria y a la planificación de recursos humanos, buscando asegurar el cargo de un cardiólogo para Puerto Aysén. La urgencia radica en que la falta de esta especialidad de forma permanente menoscaba la calidad de vida y la posibilidad de un tratamiento oportuno para cientos de pacientes de la región, siendo fundamental que el Gobierno ingrese la propuesta de cargos necesaria para dar una respuesta definitiva a esta sentida demanda ciudadana.