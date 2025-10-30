Sandoval recordó las complejidades económicas del país al iniciarse discusión del Presupuesto 2026

Valparaiso.- Esta semana, la comisión Mixta de Presupuesto comenzó la discusión del proyecto de ley que definirá el erario nacional para el 2026, donde se analizan cada una de las partidas y los recursos con que los distintos ministerios contarán el próximo año.

Durante el debate, el senador David Sandoval, quien integra esta instancia legislativa, señaló su preocupación por la crisis y reducción de gasto que enfrenta el país, recordando además que Chile atraviesa un periodo de bajo crecimiento económico, lo que termina afectando a las propias comunidades. “No queremos que el país gaste en pago de intereses anuales, lo que le significa el presupuesto completo del Ministerio de Obras Públicas, es decir, 4.500 millones de dólares, que es el pago que hace Chile en intereses, todo para resguardar la deuda que se tiene”, indicó.

Sobre este ministerio, el parlamentario indicó que tendrá una caída presupuestaria de más 820 millones de dólares, donde si bien indicó que es entendible que se deben hacer ajustes financieros, el problema es que el 96% de todas las iniciativas de inversión que plantea el MOP para 2026 son proyectos de arrastre. “Es decir, toda la actividad económica que hoy día genera a través de sus licitaciones y proyectos, solamente un 4% tiene un presupuesto adicional para iniciar, eventualmente, nuevas obras y eso tiene una afectación directa, porque el MOP lo que genera hoy día es por lo tanto sustantivamente lo que va a pasar el año que viene”, precisó.

En el caso de Vivienda, Sandoval explicó que hay algunos incrementos presupuestarios “que son un poco difíciles de entender”. “El Serviu Metropolitano tendrá un 44,4% adicional, donde si bien también aumenta el Maule, Atacama, Valparaíso, BioBio y también Aysén, el tema es que gran parte de este presupuesto está destinado para pagar los compromisos de arrastre”, puntualizó.

Finalmente, el legislador dijo que se produce una curiosidad en el caso de la partida de Presidencia de la República, que experimenta una caída de 17% de los recursos para 2026 destinados a actividades presidenciales. “Son parte de las discusiones que se vendrán en los próximos días en el Presupuesto 2026”, concluyó.

