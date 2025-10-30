Cochrane despide octubre celebrando la sabiduría y legado de sus personas mayores

Durante el mes de octubre, la Ilustre Municipalidad de Cochrane, junto a distintos programas municipales y regionales, desarrolló una completa agenda de actividades destinadas a homenajear y acompañar a las personas mayores de la comuna, reconociendo su aporte y legado en el desarrollo de la comunidad.

Cochrane.- El desayuno de gratitud realizado en el ELEAM dio inicio al mes con una jornada de encuentro y afecto junto a residentes y funcionarios del establecimiento.

Sobre el sentido de estas instancias, el alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia destacó, “Todo el mes de octubre hemos estado con distintas actividades para reconocer, destacar y tener presente a nuestras personas mayores de la comuna de Cochrane; hombres y mujeres que han forjado esta linda tierra y a quienes, indudablemente, les debemos todo lo que tenemos. Hemos querido generar espacios que mejoren su calidad de vida, y hoy cerramos este mes con un almuerzo, música y alegría, como a ellos les gusta. Nos transmiten conocimiento, sabiduría y enseñanzas que nos inspiran a seguir guiando el destino de una comuna tan pujante y maravillosa como la nuestra.”

Durante el mes se desarrollaron los Talleres de Pintura al Óleo y Porcelana Fría, impulsados por el Programa Red Cultura, además del Taller del Programa Vínculo, que promovió la creatividad y la expresión artística. En paralelo, se realizó el Desayuno de gratitud y afecto a domicilio, que llevó compañía y reconocimiento a personas mayores con movilidad reducida.

La encargada de la Oficina del Adulto Mayor, Nilda Soto Mansilla, enfatizó la importancia del cuidado y acompañamiento, “debemos cuidar a nuestros adultos mayores. Como municipio lo estamos haciendo, siempre preocupados de ellos, pero también es importante la acogida y el cariño de la familia. Ellos lucharon por esta tierra cuando todo era difícil. Gracias a su esfuerzo hoy tenemos lo que tenemos, y por eso debemos devolverles la mano.”

Dentro de las actividades también se desarrolló el Bingo del Recuerdo y la jornada “Entrega de amor y sonrisas” en el ELEAM de Cochrane, que reunieron a cuidadores, funcionarios del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados y residentes en un ambiente de alegría y emoción.

El ciclo “Esta es mi historia” tuvo como protagonista a Luisa Galindo Martínez, quien compartió su testimonio sobre la llegada a la comuna y su vida como pionera, además de ser una de las primeras concejales de la comuna, reforzando el valor de la memoria y la identidad local. En la oportunidad, junto a Mireya Domínguez, ambas destacaron la importancia de mantenerse activas y alegres: “Tratemos de estar bien para que así acudamos todos los años que podamos a celebrar el mes del adulto mayor. Participamos casi siempre juntas. Estamos en modo paz, tranquilidad y felicidad, porque de acuerdo a nuestro ánimo va también nuestra salud. Y lo mejor es compartir, porque acá la gente es muy cariñosa y de corazón.”

El cierre del mes se realizó con un almuerzo de camaradería en el Parque Costumbrista, junto a músicos regionales donde más de un centenar de personas mayores disfrutaron de música, actividad física dorada y juegos recreativos organizados por diversos programas sociales, deportivos y culturales.

En la ocasión también se anunció que 30 personas mayores viajarán próximamente en el programa “Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR”, que los llevará a La Junta, Parque Nacional Queulat y Termas El Sauce.

La presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Cochrane, Gavi Velásquez Cruces, expresó su gratitud en nombre de los Clubes: “Hemos tenido muchas actividades maravillosas, donde revivimos recuerdos y compartimos con alegría. Agradecemos a la Municipalidad por habernos tomado en cuenta y reconocido como personas mayores. La edad no es un límite: seguimos aprendiendo, enseñando y disfrutando cada día.”

Como cierre del programa, este miércoles 30 de octubre se realizará en la Plaza de Armas de Cochrane una exposición de los objetos creados en porcelana fría por las personas mayores durante el taller del Programa Red Cultura. En la misma jornada se desarrollará un Taller de Tango, abierto a la comunidad, impulsado por los programas Red Cultura, para quienes deseen aprender y disfrutar de esta experiencia artística y social.

Finalmente, el alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia reafirmó el compromiso municipal de continuar fortaleciendo los espacios de encuentro, acompañamiento y recreación: “Como municipio seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan el bienestar, la participación y la calidad de vida de nuestros mayores, porque ellos son y seguirán siendo el corazón de nuestra comunidad.”