Calisto pide agilizar factibilidades eléctricas y sanitarias para proyectos habitacionales en Chacra G de Coyhaique

El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con dirigentas y socios de los comités de vivienda Adonay, Chilcos de la Patagonia y Hermanos de la Patagonia, que agrupan a familias que proyectan sus casas en la Chacra G de Coyhaique. El objetivo central fue agilizar gestiones ante empresas de servicios para asegurar la pronta entrega de las viviendas.

Coyhaique.- El parlamentario destacó que los comités Adonay y Chilcos de la Patagonia ya están en plena fase de obras, lo que calificó como un logro tras años de trabajo: “Algo que nos llena de alegría, porque por fin el proyecto que durante años estuvimos trabajando junto a las dirigentas se está concretando.”

Calisto señaló que, pese al avance, han surgido inconvenientes relacionados con los permisos y factibilidades que deben entregar las empresas eléctricas y sanitarias, afectando el calendario de entrega.

“Han habido algunos inconvenientes a propósito de algunas factibilidades y permisos que tienen que entregar la empresa eléctrica, y también las sanitarias. Hoy día estamos haciendo gestiones, particularmente con ambas entidades, para poder agilizar procesos y que las casas de Adonay y Chilcos de la Patagonia puedan estar entregadas a fines de año, a más tardar a comienzos del próximo.”

El diputado recalcó la importancia de estos proyectos como el primer paso para factibilizar toda la Chacra G Uno y la futura Chacra G Dos.

Agradecimiento por Acompañamiento Histórico

Las dirigentas de los comités presentes valoraron el trabajo de largo aliento del diputado Calisto. Deisy Fuentes, presidenta del comité Hermanos de la Patagonia, que postulará a subsidios el segundo semestre del próximo año, destacó el apoyo en la obtención de su terreno:

“Ha sido un proceso sumamente largo. De primera no teníamos terreno, luego de eso entra aquí el diputado que hace 8 años él está trabajando con nosotros. Ha sido un avance enorme y como te digo nada de esto fuese posible si no fuese acompañado de él.”

Bárbara Santana, secretaria del mismo comité, reiteró el agradecimiento por el acompañamiento constante. “Agradecer profundamente a don Miguel Ángel por todo lo que ha hecho por nosotros, acompañándonos en todo este proceso, en todos estos años… siempre ha estado acompañándonos… aclarando nuestras dudas y apoyándonos.”

El diputado Calisto reafirmó su compromiso de seguir trabajando con las autoridades y empresas involucradas para que las familias de Coyhaique no sigan esperando para recibir sus casas definitivas.