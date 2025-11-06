Autoridades refuerzan la importancia de los documentos de identidad para sufragar este 16 de noviembre

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 a llevarse a cabo el próximo 16 de noviembre, los seremis de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro y de Gobierno Úrsula Mix, hicieron un llamado a los electores a informarse respecto a los documentos permitidos para poder emitir su voto.

Coyhaique.- En este sentido, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro explicó “importante que la ciudadanía sepa que este 16 de noviembre cuando se realizan elecciones los únicos documentos habilitados para votar son la cédula de identidad y el pasaporte, si bien es cierto la exigencia legal es que estén vigentes también está permitido votar aun cuando estos documentos estén vencidos con un año de anticipación, es decir desde el 16 de noviembre de 2024, no obstante están vencidos, son documentos hábiles para votar”.

Por su parte, la seremi de Gobierno Úrsula Mix Jiménez fue enfática en señalar que “como Gobierno queremos invitar a todas y todos a participar activamente en estas elecciones del 16 de noviembre, ejercer el derecho a voto es una forma concreta de fortalecer nuestra democracia y construir entre todas y todos el Chile que queremos, recuerda revisar tu local de votación en consulta.servel.cl y también si eres vocal de mesa”.

Finalmente, señalar que las autoridades invitaron a la ciudadanía a conocer más información en: consulta.servel.cl o en https://www.gob.cl/chilevotainformado/.