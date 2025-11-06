FOSIS invita a emprendedoras regionales a postular programa de capacitaciones gratuitas

• El programa DreamBuilder es una iniciativa que apoya a mujeres interesadas en crear o consolidar sus propios negocios.

• Las postulaciones estarán abiertas en la página web del FOSIS www.fosis.gob.cl hasta el 14 de noviembre.

Coyhaique.- La alianza público-privada entre la compañía estadounidense Freeport-McMoRan y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, apoyará a mujeres que busquen desarrollar o fortalecer un emprendimiento, a través del programa DreamBuilder, de forma gratuita y en línea. El objetivo es que las mujeres potencien su independencia económica, mejoren su calidad de vida y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo laboral.

El programa está dirigido a mujeres que tengan una idea de negocio o un emprendimiento y quieran adquirir nuevas herramientas de gestión.

La directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva, convocó a emprendedoras locales a aprovechar esta nueva oportunidad. “Queremos hacer una invitación a nuestras emprendedoras regionales a informarse y postular a los cursos de DreamBuilder. Se trata de capacitaciones gratuitas y remotas que les van a entregar herramientas y conocimientos importantes para que puedan concretar y desarrollar sus negocios.”

La autoridad también destacó que “el FOSIS siempre se ha destacado en al área del fomento productivo no tan solo por entregar financiamiento, sino que por los talleres de formación, capacitación y acompañamiento que incluyen nuestros programas y esta alianza público-privada viene a reforzar esto y a reafirmar que aunar esfuerzos nos permite aumentar el impacto de nuestras intervenciones sociales.”

Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan Chile, destacó que “Freeport-McMoRan en Chile viene apoyando el emprendimiento femenino hace más de una década a través de nuestro programa de capacitación DreamBuilder. Sabemos que esto aporta a mejorar la calidad de vida y el futuro de las mujeres y sus familias. El trabajo que hemos realizado con el FOSIS va en esta línea, y nos permite ampliar nuestro espacio de acción, permitiendo que más mujeres encuentren mejores oportunidades a través del emprendimiento”.

DreamBuilder es un programa de capacitación de Freeport-McMoRan y creado en alianza con la Escuela de Negocios Thunderbird de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. El programa consiste en 12 módulos en el que se desarrolla un plan de negocios personalizado, se enseñan herramientas de gestión y se fortalecen habilidades para generar y hacer crecer negocios. Es totalmente gratuito y se puede realizar desde cualquier lugar con internet, dado que la plataforma está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los requisitos de postulación son: ser mujer; ser mayor de 18 años; tener una idea de negocio o un emprendimiento funcionando; y tener acceso a internet desde un computador, notebook o tablet.

Las postulaciones estarán abiertas en la página del FOSIS www.fosis.gob.cl hasta el 14 de noviembre.