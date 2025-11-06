Bienes Nacionales lanza campaña “Haz tu checklist para una compra de terreno segura”

No ser parte de un loteo irregular para evitar que la solicitud de regularización de Título de Dominio en el Ministerio de Bienes Nacionales sea rechazada, es el objetivo principal del documento.

Coyhaique.- El Ministerio de Bienes Nacionales lanzó la campaña “Haz tu checklist para una compra segura” que busca prevenir a la ciudadanía sobre los riesgos de comprar terrenos en loteos brujos y promover compras informadas y responsables.

El checklist permite guiar a las y los interesados en los trámites y certificados que deben revisar en distintas instituciones públicas, evitando así ser parte de subdivisiones irregulares que podrían derivar en la imposibilidad de obtener el Título de Dominio ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

Cuando se presentan solicitudes de regularización en Bienes Nacionales que comprenden ventas de derechos en zonas rurales o urbanas que incumplen la Ley General de Urbanismo y Construcción y/o la Ley de subdivisión de predios rústicos en áreas rurales son rechazados, inclusive, como se ha visto en innumerables casos con escrituras de compraventa que señalan: “… para regularizar en Bienes Nacionales …”. Se debe considerar que, aquella frase en una escritura privada, no implica obligación legal al Ministerio, porque el Decreto Ley 2695 de Saneamiento de la Propiedad Raíz, no está por sobre las leyes Generales que rigen sobre el ordenamiento territorial. Al respecto el subsecretario de la cartera- Sebastián Vergara- aseguró que “Es falso prometer la regularización de terrenos en cinco años, ya que Bienes Nacionales sólo puede otorgar títulos de dominio de forma excepcional y siempre que el lote cumpla requisitos legales específicos, como la recepción municipal definitiva o provisoria vinculada a una estrategia del Serviu”. También dijo que “Entre julio de 2024 y octubre de este año, más de 600 solicitudes de regularización de títulos de dominio han sido rechazadas bajo la causal de posible loteo irregular, lo que evidencia la importancia de estar informado al momento de adquirir una propiedad”. En Aysén estas cifras ascienden a más de 40 expedientes en estos cuatro años.

Los llamados loteos brujos o loteos irregulares corresponden a subdivisiones de terrenos rurales o urbanos que no cuentan con urbanización o respectivos permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), o cuando en área rural no se respeta la subdivisión mínima predial 5 mil metros cuadrados, o cuando forman posibles núcleos urbanos al margen de los planes reguladores, seccionales u otros. Esto expone a las personas a adquirir solo derechos, pero no el dominio exclusivo de la propiedad. Por lo mismo, el documento invita a revisar la validez de la propiedad en diferentes instituciones tales como el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de Bienes Raíces, la Tesorería General de la República, entre otros.

Sobre esta campaña, la seremi Irina Morend Valdebenito señaló: “hemos visto muchos casos de familias que vienen con la esperanza de regularizar su título de propiedad luego de haber comprado derechos sin haberse informado en forma adecuada. Luego de 5 años vienen con su escritura, con la promesa en mano, pero resulta que no les informaron claramente que la compra de derechos de terrenos, sin loteo, sin diseño de especialidades y sin urbanización no garantiza el título de dominio. Tampoco les dicen que en zona rural no se podrá regularizar por menos de media hectárea a menos que cambie la condición en el instrumento de planificación territorial. Vemos la frustración cuando su trámite es rechazado, pero, como institución pública del Estado no estamos al margen de la Ley. El D.L. 2.695 del Ministerio de Bienes Nacionales no es una facultad para contravenir otras normas como la Ley General de Urbanismo y Construcción y la subdivisión de predios rústicos, por lo tanto, esperamos contribuir con esta campaña a que la ciudadanía se informe antes de adquirir terrenos, para así evitar futuras decepciones en cuanto a la regularización de terrenos sobre propiedad particular”, expresó la autoridad de Bienes Nacionales en la región de Aysén.

El checklist tanto urbano como rural se puede descargar en www.bienesnacionales.cl, haciendo clic en el banner de la derecha denominado “evita loteos brujos”.