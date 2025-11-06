Autoridades destacan crecimiento de 3,2% del Imacec y consolidación económica del país

Los seremi de Economía, Fomento y Turismo Felipe Rojas, y Gobierno, Úrsula Mix Jiménez, pusieron sobre relieve las positivas cifras entregadas recientemente por el Banco Central, que dan cuenta de un crecimiento de 3,2% en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), siendo el mayor incremento en los últimos cuatro meses.

Coyhaique.- En simple, este resultado es una radiografía de una recuperación y fortalecimiento sostenido y equilibrado de la economía nacional, impulsada principalmente por el sector no minero, que registró un aumento de 3,8%, con un fuerte desempeño del comercio, la industria manufacturera y servicios.

“Esto ratifica lo que hemos venido diciendo con respecto al crecimiento constante y nos permite proyectar un robusto crecimiento para lo que resta del 2025. Destacar el crecimiento de manera notable en el comercio, en donde se registró un crecimiento de un 10,8% respecto igual mes del año anterior. Pero, también destacan otros sectores como; servicios, particularmente servicios empresariales, como así también la industria manufacturera, especialmente la producción de alimentos. Estas son muy buenas noticias, en relación a la creación de empleo, fortalecimiento de la actividad económica y proyección de un crecimiento en el largo plazo bastante importante para los meses y años que vienen a futuro.” Destacó el Seremi de Economía, Felipe Rojas Pizarro.

Por su parte, la portavoz de Gobierno Úrsula Mix, señaló: “Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos viendo cómo las políticas económicas responsables y con sentido social están dando frutos concretos. No hablamos solo de crecimiento en cifras, sino de progreso real para las personas: más empleos, más oportunidades y mayor estabilidad para las familias de Aysén y de todo Chile. Nuestro compromiso es seguir impulsando un desarrollo que llegue a cada rincón de la región, fortaleciendo el trabajo local, apoyando a nuestras pymes y promoviendo inversiones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Este crecimiento con equidad demuestra que cuando el Estado y las comunidades avanzan juntas, construimos una economía más justa, sostenible y con futuro para todos.”

En el año móvil terminado en septiembre, la economía chilena acumuló un crecimiento de 2,9%, lo que permite proyectar el cumplimiento de la meta de 2,5% para 2025. Además, el crecimiento no minero ajustado por estacionalidad alcanza un sólido 3,1%, mostrando que se trata de una tendencia sostenida y no de resultados aislados. Este positivo desempeño económico se ha traducido en más empleo y mejores ingresos para las familias de nuestro país y de nuestra región. Según las últimas cifras del INE, la tasa de desempleo bajó a 8,5%, y desde marzo de 2022 se han creado cerca de 580 mil nuevos puestos de trabajo.

El buen desempeño económico medido por el IMACEC se traduce en mayores ingresos para las familias y más oportunidades de consumo, ya que la demanda interna impulsa la producción y esto a su vez, refleja mejoras en el empleo y en la estabilidad de precios. Cuando la actividad económica se fortalece, las familias ven un positivo y notable efecto en su bolsillo: salarios que suben, menos endeudamiento y una mayor confianza para invertir en vivienda, transporte y bienes durables. En este contexto, invertir en lo social no solo es compatible con el crecimiento, sino que puede fortalecerlo: políticas de salud, educación, protección social y vivienda mejoran la productividad. En resumen, un crecimiento respaldado por el IMACEC puede ser más sostenible cuando se acompaña de inversión social bien dirigida, que genere beneficios tangibles para las personas sin comprometer la capacidad de inversión y la competitividad de la economía.