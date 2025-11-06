Senador David Sandoval se refiere a modificaciones a Ley Lafkenche

Senador Sandoval recordó los rechazos a las solicitudes ECMPO en Aysén y Los Lagos, lo que a su juicio son señales de alerta para avanzar en los cambios a la ley

Valparaíso.- Esta semana, la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, continuó el debate y votación de las indicaciones al proyecto de ley que busca modificar la Ley Lafkenche.

Al respecto, el senador David Sandoval, quien además es presidente de dicha instancia legislativa, se refirió a la importancia de este tema, recordando los rechazos de distintas solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), lo que a su juicio son señales de alerta para avanzar en modificar la ley. “En Aysén, con una significativa extensión de solicitud, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) la rechazó, con un solo voto de abstención. El resto todos fueron votos en contra y ¿qué significa esto? Que todo el sistema de aparataje de entes que participan en la comisión del borde costero, todos se opusieron al otorgamiento de ese espacio costero”, haciendo referencia al rechazo, en 2024, de creación de ECMPO en Islas Huichas y Cisnes, por poco más de 621 mil hectáreas de borde costero.

En ese contexto, el parlamentario también se refirió al reciente rechazo de la solicitud en la región de Los Lagos, la cual consideraba más de 56 mil hectáreas de territorio marítimo, desde Caleta La Arena hasta el límite con Calbuco. “También fue rechazada, donde nuevamente todo el aparataje público, todo el aparataje del Estado incluso, o sea, estoy hablando del propio gobierno, es decir, el delegado, de los seremis, votaron en contra de esa misma solicitud”, subrayó.

Esto, a su juicio, “refleja fundamentalmente lo que hemos querido, de afrontar de la manera más seria posible, el enfoque de que hay que hacer algunas regulaciones”.

Sandoval finalmente recalcó que los hechos, en definitiva, “han comprobado que esto no es un antojo ni irse contra este tema con ninguna acción, es solamente buscar los mecanismos para corregir, porque ambas peticiones significativas fueron rechazadas, lo que es una señal de alerta respecto de lo que está significando y el impacto que tiene esta ley”.