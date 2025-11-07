Delegación de Aysén expondrá en la COP30

La delegación está compuesta por integrantes de la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, el capítulo regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAR), la comunidad indígena Antunen Rain y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA). Se suma un representante de Chile Sustentable.

Una delegación de Aysén se encuentra ya en Brasil para asistir a la COP30 sobre Cambio Climático, que se desarrollará entre el 11 y el 21 de este mes en la ciudad amazónica de Belém do Pará. El objetivo, generar alianzas a nivel regional e internacional con el fin de articular acciones frente a los avances de industrias extractivas que, bajo la idea de combatir la crisis climática, profundizan el extractivismo y afectan las fuentes de subsistencia de las comunidades.

En el último tiempo en Aysén se ha impulsado una serie de planes y proyectos que buscan utilizar intensivamente los recursos naturales, como la plantación de miles de pinos en la estepa (especie exótica), la masificación del hidrógeno industrial (mal llamado “verde”) y otras opciones energéticas que desplazan a un segundo lugar alternativas de eficiencia y ahorro, además de la expansión de la industria minera y salmonera. Esto, junto a la minería, la industria del salmón y la parcelación intensiva del suelo rural, que intensifican los efectos de la crisis climática y ecológica.

La delegación está compuesta por integrantes de la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, el capítulo regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAR), la comunidad indígena Antunen Rain y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA). Se suma un representante de Chile Sustentable.

Actividades

Bajo el título “Falsas soluciones a la crisis climática en la Patagonia: La nueva cara del extractivismo” expondrán el 16 de noviembre en el Amazon Climate Hub-COP30, una plataforma de colaboración internacional entre organizaciones que actúan en sus territorios en torno a la lucha contra el cambio climático desde la acción comunitaria.

“Sabemos que enfrentamos una emergencia climática global que requiere compartir experiencias, saberes y proyectar la acción a distinta escala, gubernamental, técnico-científica pero, también, desde los territorios, comunidades y quienes los habitamos, en tanto afectados por esta emergencia y donde se proyectan soluciones de todo orden para enfrentarla, entre ellas, las llamadas ‘falsas soluciones al cambio climático’” señaló al respecto el presidente de CODESA, Erwin Sandoval. En su visión, “en estas conferencias, donde toman roles hegemónicos los relatos de los gobiernos, resulta trascendental exponer y proyectar la experiencia de los territorios y comunidades locales, sobre todo cuando ésta dista de los mensajes autocomplacientes de las administraciones de turno. Lamentablemente está siendo usual que los discursos del gobierno chileno en estas instancias internacionales difieran de lo que realmente está ocurriendo a nivel interno en el país y es muy importante denunciar estas incongruencias en la misma instancia internacional”.

Por su parte, Deisy Avendaño del MAR Aysén, explicó que previo a la COP30 se desarrollará la IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y Crisis Climática, del 6 al 12 de noviembre, bajo el concepto “¡En Marcha por una Sociedad Alternativa al Capitalismo, por la Soberanía Energética Popular, y por los Derechos de las Poblaciones Afectadas!”.

La cita contemplará paneles de análisis de coyuntura internacional y mesas de trabajo para intercambio de experiencias y planificación de las acciones conjuntas del MAR.

Los encuentros internacionales del MAR se iniciaron en 1997 en Curitiba (Brasil), y tanto el segundo en Rasi Salai (2003, Tailandia) como el tercero en Temacapulín (2010, México) han tenido participación de representantes regionales.

Las acciones de la sociedad civil y las comunidades continuarán con la “Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática”, del 12 al 16 de noviembre, donde a las causas socioambientales se unirán las de carácter sindical, social y comunitario.

Integran además la delegación el director de CODESA, Patricio Segura, la integrante del MAR Aysén Pamela Díaz, el presidente de la comunidad indígena Antunen Rain Nelson Millatureo y el profesional de Chile Sustentable Gonzalo Melej.

Desde 2022, al menos, estas organizaciones han desarrollado acciones tendientes a aportar propuestas ciudadanas y académicas en discusiones de interés público sobre los efectos de la crisis climática en Aysén. En este contexto se enmarcó el ciclo de talleres “Crisis Climática en Aysén: Reflexiones para la acción” durante la 7a Escuela de Invierno de la Universidad de Aysén; el seminario “Crisis Climática en Aysén: Miradas estructurales para enfrentar el dilema” desarrollado en el Museo Regional con participación de la Universidad de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente y la Fundación Chile, donde se presentaron los documentos que sistematizan experiencias locales. También, las jornadas de autoformación e incidencia ciudadana “Crisis Climática en Aysén: Accionando desde los Territorios” desarrolladas en dependencias de la Universidad de Aysén y donde se levantaron observaciones y propuestas que posteriormente fueron aportadas al Plan de Acción Regional de Cambio Climático.

Hace unas semanas CODESA, la Agrupación Aisén Reserva de Vida y Chile Sustentable renovaron un convenio de colaboración con la Universidad de Aysén en materias de sustentabilidad, además de formar parte del Comité Regional de Cambio Climático y los comités estratégicos regional y nacional de Escazú. Chile Sustentable, en tanto, tiene como uno de sus objetivos prioritarios el proceso de descarbonización de Chile.