Municipalidad de Cisnes avanza en operativo de colonoscopías para vecinos en lista de espera desde 2019

Gracias a la gestión de la Municipalidad de Cisnes, en coordinación con el Servicio de Salud Aysén, se dio inicio a un operativo médico de colonoscopías que busca descongestionar en más del 80% la lista de espera comunal en esta especialidad, beneficiando a 83 pacientes que, en algunos casos, llevaban esperando desde 2019.

Cisnes.- El propósito de esta iniciativa es avanzar en una atención más oportuna y humana, priorizando a quienes han debido postergar exámenes clave para la detección y prevención de enfermedades digestivas.

Algo a destacar de este operativo es el enfoque integral con el que se ha desarrollado. Además de la atención médica, considera la gestión completa del proceso, incluyendo el contacto directo con los pacientes, el traslado, la alimentación y el alojamiento, tanto de los beneficiarios como de sus acompañantes. En los casos en que las personas no cuentan con quien los acompañe, funcionarios municipales asumen ese rol, garantizando un acompañamiento cercano y oportuno durante toda la jornada.

Esta acción forma parte de la decisión de la actual administración, encabezada por el alcalde Francisco Roncagliolo, de invertir los recursos del Fondo del Royalty Minero en iniciativas que impacten directamente en la calidad de vida de la comunidad, priorizando la reducción de brechas en materia de salud y el acceso equitativo a prestaciones médicas.

“Sabemos que detrás de cada lista de espera hay personas y familias que han debido postergar cuidados esenciales para su salud. Este operativo es una respuesta concreta a esa necesidad y una muestra de lo que se puede lograr cuando trabajamos en conjunto”, señaló el alcalde Francisco Roncagliolo, destacando el compromiso de los equipos municipales y de salud.

Desde la Municipalidad de Cisnes se valoró el impacto del operativo, no solo por la resolución de una deuda en salud, sino por su aporte en la prevención y mejora de la calidad de vida de la comunidad. “Queremos seguir avanzando en este tipo de acciones, porque la salud es parte esencial del bienestar integral de nuestros vecinos y vecinas”, enfatizó la autoridad comunal.