Gobierno Regional de Aysén entre los más eficientes del país en ejecución presupuestaria

El reconocimiento, establecido en el Decreto N°1184 del Ministerio de Hacienda, refleja la eficiencia y responsabilidad con que el Gobierno Regional de Aysén ha administrado los fondos públicos, priorizando la inversión en iniciativas que impulsan el desarrollo, mejoran la infraestructura y fortalecen los servicios para los habitantes de la región.

Coyhaique.- Magdalena Léniz, jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional, destacó el resultado: “Esto es una especie de premio por la buena ejecución que llevamos a la fecha. Este premio se le está dando a seis regiones que son las que han tenido la mejor ejecución en lo que va del año. Así que estamos muy contentos, porque vamos a recibir 412 millones extras para nuestro programa de inversión que se van a poder destinar a distintos programas y proyectos en esta región, en beneficio de todas nuestras personas y mejorar su calidad de vida. Así que quiero felicitar a todo el equipo por esta excelente gestión, por todo el esfuerzo que han hecho, por el compromiso, el trabajo arduo que hacen todos los días”.

En este sentido, la consejera regional por la provincia de Coyhaique, Andrea Ponce, también enfatizó la eficiencia en la administración de los recursos regionales: “El Ministerio de Hacienda y la Subdere reconocieron que la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Aysén fue excelente y nos encontramos dentro de las seis mejores ejecuciones a nivel país. Sí, era posible salir del último lugar y, eso, es gracias a la administración del gobernador Marcelo Santana y a este nuevo Consejo Regional. Definitivamente vamos por buen camino y sí podrá volver a crecer”.