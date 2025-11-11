Chile Emprende: El sitio web que agrupa toda la oferta pública de apoyo para los emprendedores

Concentra en un solo lugar los programas de apoyo disponibles para las Mipymes y cooperativas del país y está compuesto por el buscador de convocatorias, mapa de fomento y portal de datos, facilitando el acceso a información útil y actualizada.

Coyhaique.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo lanzó Chile Emprende, plataforma que tiene como objetivo principal acercar la oferta pública de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas, además de fortalecer el acceso de la ciudadanía a cifras económicas del sector. Los principales beneficios de Chile Emprende son proporcionar a la ciudadanía información útil y actualizada sobre los instrumentos de apoyo, además, de consolidar datos sobre la cantidad de empresas que existen en el país, todo esto en un solo lugar. Otra de sus ventajas es su accesibilidad, ya que cuenta con filtros especializados que permiten simplificar la búsqueda de convocatorias.

Chile Emprende cuenta con tres componentes:

– Buscador de Convocatorias: Agrupa y centraliza la oferta pública de instrumentos de fomento dirigidos a Mipymes y cooperativas. Acá es posible encontrar instrumentos orientados a todo el ciclo de vida de la empresa, desde el momento en que se decide iniciar un emprendimiento hasta su crecimiento.

– Mapa de Fomento: En este aparatado el usuario puede acceder con Clave Única y acceder a una oferta personalizada de programas, según las características de su empresa o cooperativa.

– Portal de Datos: Esta sección proporciona información estadística agregada y territorial acerca de las Mipymes y las cooperativas. Aquí a través de gráficos y filtros, el usuario podrá conocer la realidad productiva y territorial del sector.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Aysén, valoró esta iniciativa e instó a conocer esta nueva herramienta para las pymes: “Invitamos a todas y todos los emprendedores y pequeñas empresas a conocer Chile Emprende, una web que agrupa en un solo sitio toda la oferta pública de instrumentos de apoyo y fomento para quienes buscan impulsar sus emprendimientos. Mediante esta página, podrán acceder a programas focalizados en el desarrollo de pymes o programas para materializar una idea de negocio, convirtiéndose así en una verdadera puerta de entrada a las oportunidades que el Estado tiene disponibles. Les invitamos a sumarse y a hacer crecer sus emprendimientos”.

La subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen se refirió al aporte de la herramienta, señalando que “con Chile Emprende estamos consolidando y presentando información que es clave para estas empresas. Antes, era muy difícil encontrar toda la oferta de programas ya que nos encontrábamos con datos dispersos y poco accesibles. Ahora, en cambio, la información está disponible fácilmente, en un sólo lugar, y con foco en las Mipymes y cooperativas”.

Si quieres conocer la plataforma Chile Emprende ingresa a: www.chileemprende.gob.cl