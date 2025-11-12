Autoridades destacan avance y pronta primera piedra de lo que será el nuevo edificio del SML en Coyhaique

Este proyecto de reposición alcanza una inversión superior a los 14 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los edificios más modernos del país.

Coyhaique.- Un importante avance registra el proyecto de reposición del edificio del Servicio Médico Legal en Coyhaique, esto debido que tras pasar por una quinta licitación y toma de razón recientemente por parte de la Contraloría para la adjudicación de la obra, se espera inicien los trabajos a mediados del próximo mes.

Cabe señalar que la reposición de este moderno edificio alcanza una inversión de 14.502.119.024 (Catorce mil quinientos dos millones ciento diecinueve mil veinticuatro pesos), con una duración de la obra de 660 días corridos y siendo la Empresa De Vicente Ingeniería y Construcción S.A quienes se adjudicaron la obra.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro se refirió a este esperado proyecto indicando que “estamos muy contentos porque estamos iniciando ya la etapa final del inicio del proyecto de reposición del Servicio Médico Legal en Coyhaique, es una obra muy importante, luego de muchos años de tramitación en la quinta licitación, la Contraloría General de la República ha tomado razón del decreto que aprueba la adjudicación, lo que nos permite contarles que en la primera quincena de diciembre comienzan los trabajos, las obras que van a tener una duración de 660 días, esta es una inversión y proyecto muy importante no solamente para el Servicio Médico Legal o para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que para la región de Aysén dado la envergadura que tiene este proyecto y porque nos va a entregar instalaciones para este servicio de primer nivel en nuestra región”.

Se trata de una obra que involucra una superficie de más de 2 mil metros cuadrados, en el que se emplazará un moderno edificio que considera áreas administrativas, clínicas, de salud mental, tanatología y laboratorios.

La directora regional del Servicio Médico Legal Catherine Sandoval destacó la adjudicación de la obra, lo que se traduce prontamente en el inicio de los trabajos indicando “el proyecto de reposición del Servicio Médico Legal es un anhelado sueño que inició hace muchos años y hoy por fin tenemos la noticia que se ha adjudicado a una empresa para dar inicio a las obras, con esto nosotros podemos unificar nuestros procedimientos a nivel nacional, podemos tener un estándar mayor y darle mejores condiciones a las personas a las cuales atendemos, además vamos a reunir las sedes que hoy día están separadas y centrarnos en un solo edificio, donde vamos a poder atender a todas las personas que requieran nuestros peritajes”.

Ahora, el Ministerio de Obras Públicas actúa a través de la Dirección de Arquitectura como unidad técnica de este proyecto, lo que relevó la seremi Paloma Jara “como Ministerio de Obras Públicas través de la Dirección de Arquitectura seremos la unidad técnica del nuevo Servicio Médico Legal y estamos muy felices que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya confiado en el trabajo que la unidad de Arquitectura hace a través de su edificación pública, en los más altos estándares de climatización como también de una infraestructura que sea apta para todos y todas, resaltar también que esta va a ser una nueva fuente de empleo que vamos a generar, lo cual aporta al crecimiento de nuestra región”.

Finalmente, indicar que este nuevo edificio contará con tecnología de punta que se requiere para hacer un peritaje acabado y de excelencia, mejorando las condiciones que hoy existen, y entregando una sala de espera adecuada a las personas, tanto en espacio como en sus accesos, se contará además con peritos especializados para tener una respuesta más eficaz y oportuna.