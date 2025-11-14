Chile Chico se convierte en el epicentro laboral: Feria #hayvacantes ofrecerá empleos en minería y otros sectores

La iniciativa, enfocada en acercar más oportunidades se desarrollará en el terminal de buses municipal de la ciudad del sol.

Chile Chico.- Hasta la “Ciudad del Sol” se trasladará la nueva versión de la Feria de Empleo, Emprendimiento y Minería #HayVacantes, la cual se desarrollará el 20 de noviembre en el Terminal de buses Municipal de Chile Chico, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

El evento está enfocado principalmente en el sector minero, uno de los motores de reactivación económica más relevantes de la provincia General Carrera.

El Seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, extendió la invitación a toda la comunidad “Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la región de Aysén, queremos invitar a la Feria Laboral que organiza el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en Chile Chico. Como Gobierno de Chile, queremos ser parte de la reactivación económica de la provincia, y aquí la minería es fundamental. Por eso, SENCE se articula con las empresas del rubro, ofreciendo más de cien puestos laborales disponibles”, destacó la autoridad.

Por su parte, el director regional de SENCE, Nelson Garrido Morales, explicó que la feria tendrá un fuerte enfoque en el desarrollo minero de la zona “Nos hemos centrado en la minería porque es un polo de desarrollo que vuelve a activarse con la empresa Cerro Bayo, que está retomando sus operaciones. Actualmente cuenta con unos 200 trabajadores, pero se proyecta que en los próximos seis meses necesite entre 200 y 250 personas adicionales. Es importante relevar el impacto que este sector tendrá en nuestra región”, señaló.

La feria contará también con una modalidad online, permitiendo la participación de personas de toda la región “La movilidad regional es clave, por eso además de la instancia presencial, la feria estará disponible en línea. Así, quienes estén en Coyhaique, Guaitecas, Puerto Aysén u otras comunas podrán acceder con su clave única a las ofertas publicadas en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE)”, agregó Garrido.

Además, el evento ofrecerá charlas de geología con enfoque minero, dictadas por profesionales de la empresa Andean Silver, dirigidas a estudiantes de tercero y cuarto medio del Liceo de Chile Chico. “Esperamos que sea una jornada de oportunidades, aprendizaje y crecimiento para todas y todos los vecinos”, concluyó el director regional del SENCE.