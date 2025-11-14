Realizan Feria de Salud en la cárcel de Coyhaique

Iniciativas como éstas permiten llevar la salud a todos los espacios de la comunidad, promoviendo bienestar, prevención y forman parte de las acciones contempladas en el convenio firmado entre SSA y GENCHI.

Coyhaique.- Con la participación de distintos equipos de salud, se llevó a cabo el pasado miércoles una Feria de Salud en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, instancia organizada por el Servicio de Salud Aysén y Gendarmería de Chile, esto en el marco del trabajo que viene desarrollando la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes y que tuvo como objetivo atender y acompañar a este segmento de la población.

Cabe mencionar que, en la oportunidad, los equipos de salud entregaron información clave en temas de salud, realizaron acciones de vacunación e impulsaron la educación en sexualidad, maternidad, prevención de enfermedades y promoción de hábitos de vida saludable, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de Gendarmería de Chile.

El director del Servicio de Salud Aysén Juan Pablo Bravo se refirió a esta actividad señalando que “para nosotros es un hito relevante y marca el inicio del convenio con algo real, una acción concreta que es esta feria de prevención y promoción en que está participando el Hospital Regional de Coyhaique, la seremi de Salud, también el Cesfam Alejandro Gutierrez, seremi de Justicia, Defensoría, el INDH y es el reflejo del trabajo que se viene realizando hace un tiempo, y por eso estamos contentos como Servicio de Salud y también todas las instituciones participantes, porque la idea es reforzar el convenio, dar equidad en los territorios y que la salud llegue a todos, independientemente si están privados de libertad o en que parte del territorio estén dentro de la región de Aysén, es llegar con la mejor atención posible en el ámbito de salud”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro relevó el trabajo colaborativo y que se traduce en este tipo de acciones indicando que “lo que hace esto es poner de manifiesto la importancia del trabajo intersectorial en este caso con el Servicio de salud Aysén con sus distintos equipos y unidades el hospital regional, el Cesfam Alejandro Gutierrez, los equipos de la seremi de Salud y lo que hace es poner en práctica, en ejercicio algo que ya veníamos trabajando y que es muy relevante para las personas privadas de libertad, hoy no solo estamos en la parte seguimiento de las enfermedades sino de prevención, de promoción de la salud y como se ha señalado las personas privadas de libertad están privadas de ese derecho pero no de otros y el derechos a la salud queda garantizado y de esta forma reafirmado con el trabajo que están haciendo los equipos de salud y Gendarmería de Chile”.

Mientras que el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos Joaquín Bizama explicó que “desde un enfoque de derechos humanos y que se vean frutos del trabajo de la mesa sin duda que es una alegría para todos, el hecho que se pueda concretar esta feria de salud donde los internos y las internas del CCP Coyhaique puedan venir, hablar con profesionales de la salud, hacer consultas respecto a una situación de salud que les afecte y que no hayan podido atenderse a tiempo, sin duda que va en el camino de proteger y promover los derechos y el acceso a la salud de aquellas personas que se encuentran hoy día privadas de libertad”.

Finalmente, el alcaide del CCP Coyhaique Coronel Alvaro López indicó que “lo principal de esto, es que nuestra población penal no pierda en ningún momento la atención a la salud, eso es fundamental para cada uno de los ciudadanos de nuestro país y nuestra población penal no esta ajena a eso, sin lugar a dudas es una mesa de trabajo significativa, hoy se están viendo los frutos y con todo esto mejoran los tiempos de atención, es prioridad la población penal y ello se traduce a mejor seguridad para la ciudadanía, ya que evitamos grandes tiempos de espera en el exterior con nuestros privados de libertad, esto mejora la seguridad en nuestros procedimientos y darle una mejor atención a nuestra población penal” concluyó.