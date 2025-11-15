Nueva camioneta institucional del IPS “Es más que renovar un vehículo. Es renovar y afianzar nuestro compromiso institucional”

Llegada en agosto de este año, la nueva “pick up” del Instituto de Previsión Social – IPS Aysén ya ha recorrido cerca de 5 mil kilómetros acercando los beneficios del Estado a las y los habitantes de la región.

Coyhaique.- Tras una espera de más de tres años, la sucursal IPS Coyhaique pudo reemplazar su antigua camioneta institucional. La nueva “pick up” viene a fortalecer la capacidad operativa del Instituto de Previsión Social en el territorio regional.

Si bien IPS se ha caracterizado por una amplia presencia y cobertura territorial, el esperado vehículo permite no sólo robustecer el despliegue jurisdiccional sino también brindar mayor seguridad para el funcionariado que recorre nuestra región a lo largo del año, acercando los beneficios del Estado a quienes habitan en cada rincón de nuestra región, desde Raúl Marín a Villa O’Higgins.

Así lo corroboró, Karina Aparicio Mercado, directora regional (S) del Instituto de Previsión Social. “Como servicio público vinculado a la seguridad social, para nosotros es fundamental llegar a cada una de las localidades de nuestra región para dar a conocer los beneficios del Estado, tomar solicitudes de pensión, renovar poderes y mucho más. Por lo tanto, contar con esta nueva camioneta es más que renovar un vehículo. Es renovar y afianzar nuestro compromiso institucional con las personas usuarias”, señaló la directiva.

Por su parte, el seremi (S) del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, felicitó a la institución y particularmente a la sucursal IPS Coyhaique, destacando la importancia de esta nueva adquisición, sobre todo en una región como la de Aysén, con un territorio particularmente complejo. “La preocupación e inversión del Estado no sólo se refleja en los beneficios económicos que se entregan a la ciudadanía y o en cambios tan importantes como la actual Reforma de Pensiones sino también en inversiones como ésta, que es un nuevo vehículo para el Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende, que cumple un rol fundamental. Esto tiene un sentido de seguridad, no es un lujo, es una inversión. Y una inversión para la ciudadanía, pues es la única forma de llegar a todos los rincones como lo hace el IPS y a todas las familias ayseninas que necesitan recibir los beneficios que entrega esta institución”, puntualizó.

Se trata de una camioneta JMC Grand Avenue, 4 x 4 y doble cabina que fue traída desde Santiago por funcionarios de la región. Asignada a la sucursal IPS de Coyhaique, la todo terreno recorrerá principalmente desde la capital regional hasta Villa O’Higgins, en el extremo sur.

La esperada adquisición no sólo permitirá continuar con el trabajo territorial en las comunas de Coyhaique, Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins sino también hacerlo con seguridad. “Para nosotros es un aporte tremendamente significativo y esperado pues no sólo facilita el desplazamiento y la realización de nuestro trabajo tanto dentro de Coyhaique como en las afuera y comunas aledañas, sino que, además, brinda a nuestros funcionarios y funcionarias la tranquilidad de trabajar en un vehículo seguro y en excelentes condiciones”, enfatizó la jefa de sucursal IPS Coyhaique, Daniela Catalán Celis.

A nivel regional, el Instituto de Previsión Social cuenta con tres camionetas 4×4, la recién llegada, correspondiente al 2025, y otras dos, del año 2014, que se encuentran a disposición de la sucursal IPS Puerto Aysén y Dirección Regional, respectivamente.