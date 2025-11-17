Sernapesca fiscaliza extracción a pequeña escala de puye en la región

Personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) llegó hasta Raúl Marín Balmaceda para llevar a cabo rigurosas fiscalizaciones para verificar que la extracción del puye, pesca a pequeña escala, se lleve a cabo cumpliendo todas las exigencias normativas.

Aysén.- La inspección consistió en corroborar que las personas que estaban realizando la actividad estuvieran inscritas en la categoría Recolector de Orilla de Sernapesca y con el recurso autorizado, utilicen mallas con las medidas establecidas.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “Quisiéramos destacar el cumplimiento normativo por parte de las y los usuarios que realizan esta actividad en el Área Costera de Múltiples Usos de Pitipalena Añihue, quienes han demostrado un compromiso ejemplar con el manejo responsable de esta pesquería a pequeña escala, lo que contribuye directamente a la sostenibilidad de nuestros recursos. Como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura vamos a continuar fiscalizando de forma permanente y acompañándolos también con atenciones en terreno, con el fin de asegurar que esta buena práctica se mantenga siempre y se siga fortaleciendo el desarrollo local y la protección de ecosistema marino”.

El puye es una pesquería nueva. Durante el año 2024 se capturó un total de 5 toneladas que fueron comercializadas en la región. Se contempla abrir el mercado a otras regiones para abastecer restaurantes, principalmente.