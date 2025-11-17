Diputado Miguel Ángel Calisto agradece respaldo masivo en Aysén y celebra ser la segunda mayoría nacional

Tras la confirmación de su elección como diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto emitió un sentido agradecimiento a los habitantes de la región por el contundente respaldo que le permitió obtener un 32% de los votos, consolidándose como la segunda mayoría nacional en la reciente elección.

Coyhaique.- En sus declaraciones, Calisto destacó que este resultado es un reconocimiento al trabajo constante y sin improvisación con las comunidades y a la vocación de servicio permanente. “Quiero agradecer, por supuesto, el respaldo que nos ha entregado la gente en toda nuestra región: la gente más modesta, los campesinos, la gente del pueblo, de los barrios, la gente del litoral. El respaldo que hemos recibido es impresionante,” señaló el diputado electo.

Calisto enfatizó que esta votación histórica demuestra que la política “no se improvisa” y que la ciudadanía valora la presencia constante y el compromiso con la resolución de los problemas diarios de la gente, más allá de los periodos de campaña.

Además de la ciudadanía, el diputado electo agradeció especialmente el apoyo de su equipo de trabajo, su familia, los voluntarios, los alcaldes, consejeros regionales y concejales que formaron parte de su campaña. También extendió su gratitud a las fuerzas políticas y candidatos a diputado que se sumaron a su causa, como el Partido Regionalista Verde Social y otros líderes que lucharon “contra la corriente de sus propios sectores”.

“Después de muchas campañas donde ganábamos en las urnas, pero el sistema nos dejaba fuera, hoy finalmente lo logramos. Esto tiene un sabor muy, muy dulce después de tantos años,” expresó Calisto, resaltando que lo que los mueve es el compromiso con Aysén y los valores del regionalismo.

Finalmente, Calisto dedicó un agradecimiento especial a los sectores más vulnerables de la región y a la gente del litoral de Puerto Aysén, a quienes reconoció por su “tremenda votación”.

“A pesar de todo lo que hicieron algunos, la denostación, las injurias y las campañas millonarias en nuestra contra, este resultado ha demostrado que la gente valora la vocación permanente, de terreno diario, de resolver los temas todos los días,” concluyó el diputado, reafirmando su compromiso con la Región de Aysén.