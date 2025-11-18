En la región profesionales y técnicos se capacitan para tener una agricultura moderna y sustentable

Programa de formación en prácticas silvoagropecuarias, con foco en suelo y cambio climático, utiliza modalidad online para llegar a los territorios más apartados de la Patagonia.

Aysén.- Con el objetivo de modernizar el campo y enfrentar los nuevos desafíos climáticos, profesionales y técnicos de la región de Aysén finalizaron con éxito capacitación en prácticas sustentables. La iniciativa, impulsada por la Seremi de Agricultura con recursos del Gobierno Regional y su Consejo, utilizó una innovadora plataforma e-learning para superar las barreras de conectividad y facilitar el acceso al conocimiento.

La capacitación, enmarcada en el programa Suelos de Aysén, formó a profesionales y técnicos del sector silvoagropecuario en la formulación de planes de manejo que incorporan nuevas tecnologías y prácticas amigables con el medio ambiente, como el uso de enmiendas naturales, cortinas cortaviento y sistemas de cerco eléctrico, entre otros.

Una de las participantes, Edith Alarcón, de Villa Cerro Castillo, quien es operadora e ingeniera forestal de profesión, destacó la importancia de la modalidad online para una madre de dos hijas que vive en una zona alejada. “Basta con el celular o el computador para llegar a lugares donde no llega otra capacitación”, afirmó. Al mismo tiempo destacó que el curso se podía adaptar a los distintos ritmos de aprendizaje.

Por su parte, Óscar Martínez, de profesión ingeniero agrónomo, quien realizó por primera vez el curso, destacó la oportunidad para encauzar los conocimientos universitarios hacia algo concreto, como la elaboración de planes de manejo para los productores. “En una región tan extensa como la nuestra, que el curso se haya dictado de manera online facilita muchísimo el traspasar el conocimiento”, señaló.

Raúl Moya, gerente general de INIA Educa, y quienes realizaron la capacitación, explicó que la institución utiliza metodologías andragógicas, para adultos, que buscan un “diálogo de saberes” con el agricultor. “No se trata de imponer una práctica nueva, sino de conversar con él, dialogar y ver las ventajas, el para qué, qué voy a ganar si logro esta nueva práctica”, sostuvo. Este enfoque es clave para superar la renuencia al cambio en la agricultura tradicional.

En este mismo sentido, Camila Reyes, directora regional de INIA Tamel Aike, señaló que el programa incorpora prácticas silvoagroambientales que buscan mejorar no solo la productividad, sino también la sustentabilidad. “El cambio climático trae nuevos desafíos para nuestros productores; tenemos que adelantarnos aplicando estas nuevas prácticas”, afirmó.

Finalmente, Eugenio Ruiz, seremi de Agricultura, recalcó que la iniciativa es fundamental para “incorporar esta nueva tecnología al campo de Aysén” y que los productores puedan “acercarse a una producción más limpia y sustentable”. Subrayó que el cambio climático “llegó para quedarse” y que estas herramientas son esenciales para una nueva planificación acorde a las condiciones actuales de la región.

Con esta capacitación, la región avanza en la modernización de su campo, formando capital humano local capaz de liderar la transición hacia una agricultura más productiva, tecnificada y resiliente.