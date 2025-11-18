Calisto vota en contra partidas de salud y educación: Exige compromisos concretos en oncología y becas para Aysén

El diputado y senador electo, Miguel Ángel Calisto votó en contra las partidas de Educación y Salud del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 durante su discusión en la Cámara de Diputados, exigiendo al Gobierno la incorporación de recursos y compromisos específicos para la Región de Aysén.

Valparaíso.- En su intervención en la partida de Salud, el diputado Calisto manifestó su profunda preocupación por la falta de inversión regional, haciendo hincapié en la crítica situación de la atención oncológica en Aysén. “No vemos los temas que son de interés regional expuestos acá en este presupuesto”, señaló el parlamentario, destacando el déficit de especialistas e infraestructura en su región.

El diputado citó la grave escasez de recursos y personal, declarando que “somos una región que tiene una extensión como de Santiago hasta Osorno, y tenemos un oncólogo, cero radioterapeuta, cero especialistas certificados en cuidados paliativos, tenemos cero PET, cero TAC. Somos una región desprovista absolutamente de la atención del cáncer, y hay un compromiso del gobierno y del gobierno anterior de un centro oncológico para Aysén. Y hoy día yo no lo veo.”

Ante esta omisión, Calisto fue enfático en su postura: “Por lo tanto, no puedo votar a favor este presupuesto”.

Educación: Ultimátum por Aumento de Becas Regionales

Respecto a la partida de Educación, el diputado Calisto hizo un llamado urgente a aumentar los montos y la cobertura de las becas regionales, esenciales para el desarrollo de los jóvenes de Aysén. “Quiero solicitar al gobierno que ponga especial atención en esta partida de educación”, instó el parlamentario, refiriéndose a su indicación -declarada inadmisible por involucrar recursos- que buscaba reforzar la Beca Aysén y la Beca Patagonia Aysén.

“Nosotros después de 12 años de la creación de este instrumento que ha permitido movilidad social, desarrollo para los jóvenes de la región de Aysén. Este fue el único año, el actual, en que quedaron becas pendientes.”

El diputado Calisto cerró su intervención con una clara advertencia al Ejecutivo. “Si el gobierno no da una señal clara de aumento a las becas regionales en Aysén, vamos a votar en contra la partida completa.”

El diputado Calisto reiteró que su voto final estará supeditado a la voluntad del Gobierno de revisar y reasignar recursos que aborden las necesidades más urgentes y los compromisos pendientes con la Región de Aysén, especialmente en materias de salud y oportunidades educativas para sus jóvenes.