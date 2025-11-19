EDELAYSÉN se suma a red empresas de Chile Cuida en la región de Aysén

Presentando la credencial de persona cuidadora, podrá tener atención preferencial al momento de realizar un trámite presencial.

Coyhaique.- Noviembre es el mes de los cuidados y en ese marco es que la seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de Aysén Karina Acevedo Auad anunció que, tras invitar a distintas entidades privadas con asiento en la región de Aysén, la eléctrica del Grupo Saesa Edelaysen se incorpora oficialmente a la Red Empresas Chile Cuida, siendo el número 52 a nivel país y la primera en Aysén. Lo anterior se logró tras acreditar que impulsarán acciones de corresponsabilidad social del cuidado como contribución al desarrollo del país y del territorio aysenino.

En compañía de los Gerentes Zonales del Grupo Saesa y de la Agrupación de Cuidadores de Coyhaique Ushe, Karina Acevedo entregó el sello Chile Cuida a Edelaysen, señalando que “hemos hecho un trabajo de instalar durante estos 3 años a Chile Cuida y luego con la Red Empresas la primera en la región de Aysén es Edelaysen. Estamos muy contentos y agradecidos de este espacio para dar atención preferente a nuestros cuidadores y es la primera empresa regional que da este tremendo paso, nosotros como Ministerio hemos sido bien insistentes con otras empresas regionales para que conozcan Chile Cuida y se puedan sumar y así lo hizo Edelaysen, por lo que esperamos que nuevas empresas de la región también sean parte de esta gran red”.

En Tanto el Gerente Zonal de Edelaysen Rodrigo Escare mencionó “Nosotros estamos muy contentos de poder participar y ser la primera empresa de la región de Aysén que está con Chile Cuida y que nuestros clientes que son cuidadores puedan optar a este beneficio directo que es atención preferencial, porque entendemos que su rol es fundamental y que el tiempo que tienen para hacer sus trámites es muy corto. El proceso para adherirnos fue súper rápido y fácil, así que es un orgullo esta noticia”.

Por su lado la Jefa de Servicio al Cliente María de los Ángeles Gajardo explicó que solo portando la credencial o mostrando el certificado al ingresar a la oficina, la anfitriona les derivará para atención inmediata. Al respecto el Presidente de la Agrupación de Cuidadores Coyhaique Ushe, Carlos Mansilla valoró la iniciativa “ para nosotros es importante porque tenemos a nuestro cuidado a personas con discapacidad o movilidad reducida, por lo tanto nuestro tiempo siempre es corto o nos falta para hacer los trámites, así que mientras más rápido mucho mejor, por eso agradecemos que el mundo privado nos de preferencia a las personas cuidadoras y sería importante que todo las empresas de la región pudieran adherirse, porque de verdad que nuestro tiempo es muy limitado, nunca nos sobra y además estamos en todo momento pendientes de nuestro familiar o persona que está a nuestro cuidado”.

Para ser parte de la Red Empresas de Chile Cuida, solo deben pedir el patrocinio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en una evaluación conjunta posteriormente se define su ingreso. Al momento las personas cuidadoras acreditadas en el Registro Social de Hogares, pueden tener atención preferente en los servicios del Estado tales como IPS, Banco Estado,Fonasa, Registro Civil, entre otros, mientras que del sector privado destacan con importantes descuentos Lipigas en las cargas de gas, Farmacia Cruz Verde, Caja de Compensación Los Andes, Doi Family para ayudas técnicas y ortopédicas, entre otras más.