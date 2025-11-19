Diputada electa Alejandra Valdebenito “Nuestra región no puede seguir esperando soluciones que nunca llegan”

“Defenderé a Aysén con firmeza”. Así lo señaló la diputada electa por la región de Aysén, Alejandra Valdebenito, quien luego de su triunfo este fin de semana, afirmó que impulsará un trabajo legislativo centrado en conseguir, desde el Estado, respuestas claras y concretas frente a las brechas históricas en salud, conectividad y desarrollo que afectan a la zona.

Coyhaique.- Valdebenito adelantó que impulsará una agenda de proyectos que prioricen las urgencias de la región, lo que desarrollará a través de un trabajo coordinado que incorpore la mirada de actores locales y regionales. “En mi rol como matrona he podido conocer de cerca la realidad que viven muchas familias de nuestra región y por eso no podemos seguir esperando soluciones. Hemos sido reiterativos en denunciar las deudas en salud, transporte y conectividad, pues son problemas estructurales que requieren decisiones políticas claras, no más anuncios sin resultados. Son décadas de postergación para nuestras familias y el Estado debe cumplir con Aysén”, recalcó.

En esa línea, enfatizó que la región enfrenta dificultades que no se pueden normalizar. “Cuando una persona debe viajar cientos de kilómetros para recibir atención médica, incluso dentro de la misma región, eso no es mala gestión; eso es abandono del Estado. Y esa realidad la vamos a enfrentar con fuerza desde el Congreso”, señaló.

En materia de conectividad, Valdebenito subrayó que estará atenta al avance de la pavimentación de la Carretera Austral, recordando que el actual Gobierno no cumplió su compromiso de pavimentar 140 kilómetros durante esta administración, logrando solo avanzar en licitaciones, adjudicación de obras, pero muy poco en obras concretas. “Conectar Chile por Chile debe seguir siendo una prioridad, porque el desarrollo necesita una conectividad que mejore la calidad de vida de las comunidades”, afirmó.

Respecto al desarrollo económico, indicó que el objetivo es fortalecer a los emprendedores locales, la pesca artesanal, el turismo y las economías familiares, asegurando que la región tenga un trato justo en la asignación de recursos. “Nuestro Gobernador Marcelo Santana ha sido claro y su gestión ha dado señales evidentes de crecimiento, haciendo realidad su compromiso de que Aysén vuelva a crecer. Mi trabajo será apoyar ese esfuerzo y aportar, desde mi rol en el Parlamento, al desarrollo de la región”, agregó.

Finalmente, la diputada electa aseguró que su estilo de trabajo será en terreno, con presencia constante en las localidades y con rendición de cuentas permanente. “Mi compromiso es con las personas de Aysén”, concluyó.