Recuperar al huemul: lo complejo de convivir con el ganado doméstico

Sebastián Riestra, coordinador general Vida Silvestre, Fundación Rewilding Chile.

El huemul (Hippocamelus bisulcus) está en peligro de extinción, según la UICN, la organización que evalúa el estado de conservación de las especies a nivel global. Esta clasificación indica que, en un futuro cercano, las posibilidades de desaparecer del huemul en la vida silvestre son muy altas, debido a su pequeño tamaño poblacional y las múltiples amenazas que enfrenta.

Entre las principales razones destacan los ataques por perros de libre deambular y asilvestrados, los vehículos que los atropellan, especies invasoras que compiten por el hábitat e incluso predan sobre ellos, y el ganado doméstico, que altera su entorno y transmite enfermedades.

El impacto del ganado es profundo. Ovinos, bovinos y caballos compiten por alimento y espacio, dejando sus excrementos y generando disturbios que obligan a los huemules a desplazarse hacia zonas más altas, lejos de su hábitat natural. Antiguamente, habitaban zonas más bajas con abundante y diverso alimento; hoy, se ven confinados hacia áreas con menos recursos y menor aporte nutricional.

El ganado también transmite enfermedades, como la linfoadenitis caseosa, causada por la bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis. Esta enfermedad genera protuberancias en cuello, cara y órganos internos, dificultando la alimentación y deteriorando su bienestar. El tratamiento puede ser complejo y de resultado incierto, requiriendo ser capturados y anestesiados, además de un seguimiento veterinario para monitorear la evolución.

Teniendo en cuenta que actualmente solo quedan 1500 huemules entre Chile y Argentina, se hace necesario compartir esfuerzos públicos y privados para reducir la interacción huemul ganado.

Por ejemplo, en temas tan sensibles como el buen estado de los cercos de los campos colindantes a los parques nacionales. Es prioritario mantener la sanidad de las zonas que frecuentan los huemules, evitando de manera efectiva el ingreso de ganado doméstico a las áreas protegidas.

La educación sobre la especie, tanto a nivel escolar como adulto, profundizando en las razones que lo llevan a su actual condición, es otro tema fundamental para compartir en la comunidad y generar conciencia sobre el rol que cumplimos cada uno de nosotros para que no desaparezca. Proteger al huemul y evitar su extinción, es tarea de todos.