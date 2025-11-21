Turismo Lago Cochrane impulsa promoción especial para personas mayores y abre la temporada invitando a conocer el río y lago Cochrane

Diez personas mayores de Cochrane vivieron una jornada inolvidable gracias a la iniciativa comunitaria de Turismo Lago Cochrane, emprendimiento liderado por Ismael Irquen, quien decidió abrir la temporada con una promoción especial dirigida exclusivamente a residentes de la comuna y que sean personas mayores, bastando solo con presentar cédula de identidad que indique domicilio en Cochrane. La actividad consistió en un paseo gratuito por el Río y Lago Cochrane, conocido localmente como Lago Chico, y es parte de un esfuerzo por acercar estas experiencias a quienes han dedicado su vida al desarrollo de la comunidad.

Cochrane.- El recorrido comenzó por el Río Cochrane, reconocido como uno de los ríos más transparentes del mundo, lo que permitió a los participantes disfrutar paisajes únicos, de aguas prístinas y entornos que reflejan la identidad natural de Cochrane. Para muchas de las personas invitadas, fue la primera vez navegando estos sectores, pese a toda una vida residiendo en la comuna.

Ismael Irquen explicó que esta acción nace desde su profundo arraigo territorial y el deseo de que las personas mayores puedan conocer, vivir y disfrutar estos lugares que tantas veces han visto desde lejos. La Municipalidad de Cochrane colaboró en el traslado de los participantes, mientras Turismo Lago Cochrane dispuso la embarcación, los equipos de navegación y el acompañamiento en terreno.

Los testimonios de la jornada reflejan la emoción vivida.

Gavi Alvarado, presidenta de la Unión Comunal de Personas Mayores, destacó que “la naturaleza nos acompañó con un día hermoso y lo pasamos increíble”.

Margarita Baigorria, del sector Río Baker, valoró la oportunidad señalando que fue “un lujo vivir esta experiencia, una que muchos de nuestros padres y abuelos también habrían querido disfrutar”.

En tanto, Elena Rial, del sector Río Neff, relató con emoción que nunca había navegado el Lago Cochrane y que este paseo significó para ella “aclarar la mente y reencontrarse con la belleza del lugar”.

Desde la Municipalidad de Cochrane, el encargado de Turismo, Javier Muñoz Maldonado, agradeció la iniciativa, destacando que este tipo de acciones permiten promover las experiencias náuticas locales y posicionar al Río y Lago Cochrane como un atractivo de calidad, accesible y disponible durante todo el año. Añadió que las navegaciones turísticas que suelen extenderse entre dos y tres horas se han transformado en una alternativa segura, familiar y muy valorada tanto por vecinos como por visitantes. Para las salidas especiales son exclusivamente dirigidas a personas mayores, y reiteró que el único requisito es acreditar con su cédula de identidad la residencia.

Finalmente, la iniciativa sigue extendida para que clubes y organizaciones de personas mayores puedan coordinar una salida especial y sumarse a esta experiencia que combina naturaleza, turismo local y reconocimiento a quienes han construido la historia de Cochrane.

Para consultas o reservas, las personas pueden contactar a Turismo Lago Cochrane en Instagram @turismo_lago_cochrane o al teléfono +56 9 3432 8362.