Alcalde de Chile Chico destaca avances en la planta de Puerto Guadal

La Municipalidad de Chile Chico informó que continúan los trabajos de mejoramiento integral de la planta de tratamiento de aguas servidas de Puerto Guadal, una obra que alcanza una inversión cercana a los $230 millones, financiada por el Gobierno Regional tras un proyecto presentado por el municipio. Las faenas avanzan de acuerdo a lo programado y permitirían normalizar el servicio durante la próxima temporada estival.

Chile Chico.- El alcalde Ariel Keim señaló que este proyecto “responde a una demanda histórica de los vecinos de Puerto Guadal, que por años han esperado un servicio de alcantarillado estable y seguro”. Durante su visita inspectiva, la autoridad verificó la limpieza completa de las instalaciones, la recuperación operativa de la planta y el recambio de bombas elevadoras en distintos puntos del sistema.

Keim destacó que la obra ha permitido enfrentar una situación crítica heredada. “Era una planta que estaba muy complicada en su operación, y hoy vemos cómo ha ido tomando normalidad. Eso nos entrega tranquilidad, porque la inversión se está ejecutando como corresponde”, afirmó.

El jefe comunal explicó que los trabajos incluyen mejoras estructurales en la planta, mantención profunda, normalización del sistema, reposición de equipos y modernización de todo el circuito de impulsión. “Se están interviniendo las distintas plantas elevadoras, las bombas que permiten el transporte de aguas, y finalmente el mejoramiento completo del sistema. Es un avance real y visible”, agregó.

La autoridad proyectó que la obra podría concluir dentro del presente año calendario, lo que permitiría enfrentar los meses de mayor flujo turístico con un servicio sanitario regularizado. “Esperamos que en enero o febrero Puerto Guadal pueda contar con un sistema completamente normalizado. Esto no solo es salud pública; es también la base para proyectar una localidad turística con todas sus condiciones”, indicó.

Finalmente, Keim aseguró que el municipio continuará supervisando cada etapa del contrato para asegurar su correcta ejecución. “Vamos a seguir en terreno, informando a la comunidad y cumpliendo con una necesidad que ellos mismos levantaron por años. Hoy los trabajos se ven, avanzan y entregan tranquilidad a Puerto Guadal”, concluyó.