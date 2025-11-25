FOSIS invita a familias de Coyhaique a realizar compras colectivas a través del programa Juntos Más Barato

La iniciativa busca aliviar el gasto mensual en productos esenciales, promover la educación financiera y fortalecer la organización comunitaria. Las compras colectivas se podrán realizar en la plataforma web que estará habilitada desde el 26 al 30 de noviembre en www.fosis.gob.cl.

Coyhaique.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, inició la implementación del programa Juntos Más Barato en Coyhaique. La iniciativa del FOSIS busca ayudar a las familias con menores ingresos para acceder a los productos de la canasta básica, mediante la adquisición de productos a menores precios habilitados en una plataforma que permite comprar colectivamente.

Esta innovadora iniciativa busca aliviar el gasto en alimentos y productos de primera necesidad a través de la compra al por mayor, lo que permite obtener descuentos de hasta un 30% en productos como abarrotes, artículos de aseo e higiene personal. El proceso de compras estará abierto para todas las personas de la comuna de Coyhaique a partir del miércoles 26 y hasta el domingo 30 de noviembre.

La presidenta de la JJ.VV. de la población El Bosque, Nuria Medina, aseguró que el programa Juntos Más barato “es muy positivo sobre todo para la gente de escasos recursos, porque hay gente que de repente no con cuenta con un sueldo mensual y con esto por último tiene para hacer un pedido para el mes. Es bueno para las personas de nuestra población”.

Yanina Alarcón, presidenta de la JJ.VV. de la población Cardenal Antonio Samoré, valoró positivamente la iniciativa. “Lo encuentro súper bueno porque uno va ahorrar mucho. Invito a todas las mujeres para participar en este proyecto que es super bueno y uno va a ver cuánto gasta realmente en el mes en compras, porque de repente vamos al supermercado”.

Fernanda Leiva, directora regional del FOSIS Aysén, destacó que “esta plataforma va a ser la vía a través de la cual las personas que se inscriban en este programa van a hacer las compras colectivas que van a permitir un ahorro y apoyo al presupuesto de las familias de Coyhaique. La invitación es que puedan ingresar a la página y con su clave única pueda inscribirse para ser parte del Juntos Más Barato y así en comunidad organizarnos y traer beneficios a las familias de nuestras comuna y región”.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, agregó que “este programa entrega una importante ayuda ya que permite comprar asociativamente, mejorar los precios y adquirir los productos de forma que lleguen directamente al recinto donde se van a entregan. Las familias van a tener también un espacio para aprender educación financiera, cosa importante para cada uno de los hogares”.

El director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, señaló que “A través de Juntos Más Barato no solo estamos apoyando el bolsillo de las personas mediante la compra por medio de una plataforma, sino también buscamos entregar herramientas que permiten organizarse mejor, planificar los gastos y fortalecer las redes vecinales, lo que es un elemento clave de cohesión social, para la superación de la pobreza”.

Las compras colectivas a través de la plataforma web están disponibles para toda la comunidad, sin requisitos específicos. Es decir, son abiertas para todas las personas que deseen participar en Coyhaique. Solo deben inscribirse ingresando a www.fosis.gob.cl. Una vez realizada una compra, deben retirar los productos en el punto de entrega que queda ubicado en la casa del adulto mayor, ubicada en calle Cerro Pirámide 1615.

De esta manera, las familias pueden acceder a precios más convenientes, pero, además, muchas de ellas acceden a un proceso formativo que promueve el uso responsable del presupuesto familiar, el ahorro y la planificación financiera. Juntos Más Barato es parte del trabajo del Gobierno para apoyar a las familias que más lo necesitan, entregando herramientas para optimizar sus presupuestos, enfrentar el costo de la vida y fomentar la organización y resiliencia comunitaria.