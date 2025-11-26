Estudiantes del Colegio Alianza Austral viven experiencia de Diseño Digital y Web en INACAP Coyhaique

En el marco del Mes del Diseño, el lunes 24 de noviembre INACAP Sede Coyhaique recibió a estudiantes de 2° y 3° medio del Colegio Alianza Austral, quienes participaron en una experiencia práctica en el taller y laboratorio IMAC de la carrera de Diseño Digital y Web. La actividad tuvo como propósito acercar a los escolares al mundo del diseño, mostrando de forma aplicada los desafíos, herramientas y proyección profesional de esta disciplina.

Coyhaique.- La jornada se estructuró como una clase demostrativa titulada “Fotografía y Stop Motion”, en la que los y las estudiantes trabajaron en equipos, pasando por todo el flujo de producción digital: desde conceptos básicos de encuadre e iluminación, creación de una animación en stop motion, edición en Adobe After Effects . Con ello, se buscó que los participantes comprendieran el flujo de trabajo en diseño digital, experimentaran con técnicas de animación, valoraran la integración entre diseño 2D y tecnologías inmersivas y fortalecieran el trabajo colaborativo y la creatividad.

La actividad fue guiada por los docentes Pablo Ossandón, Cinthia Muñoz y Esteban Ovando, quienes acompañaron a los grupos en cada etapa del proceso creativo, resolviendo dudas técnicas y explicando cómo estas mismas herramientas se utilizan en proyectos reales vinculados a publicidad, entretenimiento y educación. Esta metodología permitió a los estudiantes vivenciar el quehacer del Diseño Digital y Web en un entorno profesional, conectando los contenidos escolares con los requerimientos del mundo del trabajo.

Al cierre de la jornada, el director de carrera de Diseño Digital y Web, Mauricio Fernández, destacó la relevancia estratégica de este tipo de instancias “Para nosotros es clave abrir el laboratorio y el taller a los colegios. Estas experiencias permiten que las y los estudiantes descubran el diseño no solo como algo creativo, sino también como una herramienta con alto impacto en las industrias creativas, en los servicios y en la transformación digital de los territorios. Nuestro objetivo es que conozcan tempranamente los desafíos de la carrera, las tecnologías con las que trabajamos y las oportunidades reales de proyectar aquí en Aysén una trayectoria profesional ligada al diseño digital y la innovación”.

Con iniciativas como esta, INACAP Sede Coyhaique refuerza su vinculación con el entorno escolar y posiciona al Diseño Digital y Web como una alternativa formativa pertinente, desafiante y alineada con las necesidades del desarrollo regional.