Presidente Boric nombra por ADP a nuevo director del SERVIU Aysén

El ingeniero Pedro Durán Branchi fue nombrado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, como nuevo director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén. Ello, tras realizarse el respectivo concurso de Alta Dirección Pública, al que postularon 120 personas.

Coyhaique.- Pedro Durán es ingeniero de ejecución en Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile y diplomado en Gestión Inmobiliaria de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia, ejerciendo cargos tanto en el sector público como privado.

Tras ejercer como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, ocupó los cargos de director regional de SERVIU Aysén, entre los años 1996 y 1998, y de director Regional SERVIU Los Lagos, entre 1998 y 2000.

Luego, asumió nuevamente, esta vez por Alta Dirección Pública, el cargo de director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén, entre 2015 y 2018.

Desde 2022 y hasta el momento de este nombramiento, se desempeñaba como jefe del Departamento Provincial SERVIU Osorno, en la Región de Los Lagos, y como consultor independiente en construcción sustentable y eficiencia energética.

Proceso de selección

El concurso para proveer este cargo se inició en junio de este año, recibiendo un total de 120 postulaciones. Tras las evaluaciones realizadas por la empresa consultora, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a las siete candidatas y candidatos mejor calificados y en septiembre envió la nómina respectiva a la autoridad para que efectuara el nombramiento.