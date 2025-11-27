Hospital Regional Coyhaique recibe certificación por buenas prácticas en implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El reconocimiento fue entregado por la ONG Observadoras Ley de Aborto, OLA Chile, siendo el HRC el primero de los 10 hospitales del país que se certificarán en la materia este 2025.

Coyhaique.- El Hospital Regional Coyhaique fue oficialmente certificado por la ONG Observadoras Ley de Aborto, OLA Chile, por las buenas prácticas asociadas a la implementación de la Ley N°21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley IVE, que regula la despenalización del aborto en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violación.

En este contexto, la OLA Chile reconoció al equipo IVE del HRC por el por el trabajo realizado con aquellas personas que se han acogido a este derecho en la región de Aysén, acreditando el compromiso institucional con el resguardo, seguridad, calidad de la atención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la región de Aysén.

“Hacen un trabajo tremendamente relevante en la contención de aquellas personas que se acogen a la ley. Es un orgullo ser parte de esta institución y de este equipo, pero además destacar que en la región que hay un lugar seguro para poder optar a la ley de intervención voluntaria del embarazo, donde van a estar protegidas y acogidas en el contexto de una ley que las ampara y que las protege”, expresó Victoria Pinto Henríquez, directora (s) del Hospital Regional Coyhaique.

La directora (s) del HRC hizo hincapié en el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario, compuesto por psiquiatra, ginecóloga, matrona, trabajadora social y psicóloga, quienes son un apoyo fundamental en este proceso, donde velar por la salud mental de las mujeres y niñas que se acogen a la ley, es fundamental.

El reconocimiento fue entregado por Yasna Castillo y Danae Catalán, coordinadora de Incidencia Política y profesional de apoyo psicosocial de OLA Chile respectivamente, quienes precisaron que esta certificación comenzó el año 2024 en el país, destacando la labor de 9 hospitales públicos. Este 2025, el HRC fue el primero de diez centros asistenciales en ser reconocidos.

“Este proceso busca conocer la realidad de cada hospital regional y poder destacar aquellas buenas prácticas que realizan en la implementación de la Ley N°21.030, y también la de evaluar las que realizan con las mujeres, con las niñas y personas gestantes que llegan al hospital a solicitar acceso a alguna de las causales de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”, precisó Yasna Castillo.

En ese sentido, la coordinadora de incidencia política de OLA Chile señaló que dentro del proceso de evaluación, constataron “todos los aspectos positivos que el HRC puede desarrollar, que tienen que ver con la información de contacto, con los medios directos con las profesionales IVE para poder contactarse con las mujeres que necesitan esa vinculación, y con las capacitaciones que requieren para estar al tanto de todas las modificaciones que implica esta ley”.

En tanto, Patricia Baeza, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, relevó el trabajo que está haciendo el único hospital de alta complejidad de la región de Aysén, asegurando la buena aplicación de la Ley IVE, con un equipo altamente comprometido con las mujeres y niñas de Aysén.

“Es una gran noticia que el Hospital Regional Coyhaique se haya certificado en materia de calidad en términos de atención en la Ley IVE. Esto es una tremenda oportunidad para las mujeres de la región, sobre todo en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos. Nos permite dar fe que existe un establecimiento que les va a garantizar la calidad de la atención”, sostuvo Patricia Baeza, agregando que “estamos felices y felicitamos al equipo por todo su esfuerzo y su trabajo”.