Lago Verde celebra su Festival “Adiós Invierno 2025” en Villa Amengual.

La Municipalidad de Lago Verde anuncia oficialmente la realización del Festival “Adiós Invierno” 2025, una de las actividades culturales más importantes del año para la comuna, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Villa Amengual.

Lago Verde.- Este evento se ejecuta gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, otorgado por el Gobierno Regional de Aysén y aprobado por el Consejo Regional (CORE), en el marco de las líneas de Cultura y Patrimonio del proceso 2025.

El Festival “Adiós Invierno” representa una instancia significativa para las vecinas y vecinos de Lago Verde y de sectores aledaños, ya que promueve la participación ciudadana, la valoración de las tradiciones locales y el encuentro comunitario en torno a expresiones artísticas y culturales propias de la Patagonia.

La actividad reunirá a familias de Villa Amengual, Lago Verde, La Tapera, sectores rurales y localidades cercanas, quienes podrán disfrutar de diversas propuestas artísticas y de espacios de integración social.

El programa contempla una competencia musical en las categorías Popular y Folclórica, que busca destacar talentos locales e incentivar la participación de intérpretes de diferentes edades. Se otorgarán premios en dinero a los tres primeros lugares de cada categoría, además de un reconocimiento especial a la mejor interpretación patagona.

La alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés Vásquez, destacó la relevancia de la iniciativa y el apoyo del Gobierno Regional, señalando: “Este festival no solo es una celebración para despedir el invierno; es una oportunidad para reencontrarnos como comunidad, reconocer nuestro talento local y poner en valor la identidad patagona que compartimos. Gracias al financiamiento del FNDR 8% podemos ofrecer actividades de calidad, abiertas a todas y todos, que fortalecen nuestra cultura y dan impulso a nuestros artesanos y emprendimientos. Invitamos a las familias de toda la región a ser parte de esta jornada, que busca unirnos y proyectar el desarrollo cultural de Lago Verde”.

La jefa comunal también enfatizó la importancia de promover actividades descentralizadas en sectores rurales: “Nuestra comuna tiene características geográficas únicas que muchas veces limitan el acceso a eventos culturales. Por eso, agradecemos el compromiso del Gobierno Regional y su Consejo, que a través de estos fondos permiten acercar la cultura a cada rincón de Aysén. Estamos orgullosos de realizar este festival en Villa Amengual y esperamos recibir a toda la comunidad regional”.

La Municipalidad de Lago Verde extiende el llamado a participar del festival a habitantes de comunas vecinas, considerando que la actividad está pensada para recibir a familias, visitantes, agrupaciones y artistas de toda la región. El festival contará, además, con juegos, presentaciones artísticas, gastronomía local y espacios destinados para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de un ambiente seguro, acogedor y representativo del espíritu comunitario de la comuna.

La entrada es liberada, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el acceso abierto y democrático a la cultura, especialmente en zonas rurales donde estos espacios contribuyen de manera significativa al bienestar social y al fortalecimiento de la identidad local.

Las inscripciones para la competencia musical, así como consultas generales sobre el evento, pueden realizarse a través de la Encargada de Cultura y Deportes, Kelly Escobar, al teléfono +56 9 8304 3559.

La Municipalidad de Lago Verde agradece el apoyo del Gobierno Regional de Aysén y del Consejo Regional, cuyo financiamiento permite materializar iniciativas que promueven la participación cultural y el desarrollo territorial.