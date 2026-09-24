Calisto solicita a ministra Desarrollo Social cambiar la administración del ELEAM de Coyhaique y asumir déficit presupuestario

El parlamentario expuso en la sala del Senado situaciones de eventuales delitos sexuales, lesiones a residentes, graves fallas de infraestructura y falta de profesionales en el recinto Eliana Contreras Monje.

Valparaíso.— Como “una situación compleja y grave” calificó el senador Miguel Ángel Calisto los antecedentes dados a conocer sobre el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores Eliana Contreras Monje de Coyhaique. De acuerdo con lo expuesto a partir de diversas denuncias llegadas a parlamentarios, se alertó sobre “eventuales situaciones de delito, particularmente delitos sexuales, situaciones de maltrato a residentes que presentarían golpes, heridas y llagas”, a lo que se suman graves deficiencias de suministros como falta de pañales, escasez de personal profesional y dificultades para otorgar soluciones sanitarias.

A estos hechos se añaden problemas en las condiciones operativas e infraestructura del recinto reportados en los últimos días. Entre ellos, se constataron fallas eléctricas y la inoperatividad de cerca del «70% de las camillas», lo que impide colocar a los adultos mayores en posiciones adecuadas para alimentarse. Asimismo, se informó que los residentes estuvieron «una semana y media sin poder ducharse», sumado a la falta de fonoaudiólogo, ausencia de turnos de TENS durante los fines de semana y la presencia de apenas dos funcionarios en el área administrativa.

Frente a este escenario, Calisto recalcó que la gravedad del caso amerita el actuar de diversos órganos del Estado: «Aquí no solamente tiene que hacer la investigación el Ministerio Público, como ya lo ha tomado, así como también la Contraloría, sino que también acá tiene que haber una respuesta, presidenta, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de SENAMA, que cambie la administración del ELEAM en Coyhaique frente a estas denuncias que hemos conocido».

Finalmente, se enfatizó que se trata de «adultos mayores que son atendidos con subvención del Estado, con los impuestos de todos los chilenos, y que tienen que estar bien atendidos», exigiendo medidas inmediatas para subsanar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los residentes del establecimiento.