Senadora Ordenes defiende la necesidad de impulsar el turismo a mediano plazo: “Aysén no puede seguir sujeto a las variaciones de una sola industria”

Tras la publicación del informe del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, que reveló una caída del 4,2% en la economía de la Región de Aysén durante el segundo trimestre del año, la senadora Ximena Órdenes Neira expresó su profunda preocupación por las repercusiones que este escenario está generando en la dinámica local. El reporte también mostró un -2,6% en el consumo de los hogares de Aysén, el más bajo a nivel nacional.

Valparaíso.- Para la legisladora aysenina, este indicador macroeconómico deja al descubierto las debilidades de la estructura productiva regional y la urgente necesidad de no depender exclusivamente de un solo rubro económico. En ese sentido, apuntó a la diversificación de la matriz como una tarea prioritaria para proteger el empleo y el bienestar de los habitantes de las diez comunas de la región.

Al respecto, Ximena Órdenes señaló: “Los datos publicados por el Banco Central nos muestran una dura realidad en Aysén: una caída del -4,2% en el Producto Interno Bruto regional, acompañada por un retroceso de -2,6% en el consumo de los hogares. Esto nos demuestra el impacto directo que tiene la falta de diversificación productiva en los bolsillos de las familias ayseninas. Aysén no puede seguir sujeto a las variaciones de una sola industria”.

Sobre este punto, la parlamentaria manifestó la necesidad de impulsar el turismo como un motor clave para dinamizar la economía local. “A puertas del lanzamiento de la temporada turística en la Región de Aysén, creo que es fundamental situar al turismo como un foco de gran potencial. Ya hemos visto que la dependencia de un único sector pasa factura a la economía regional y, por lo tanto, hay que realizar todas las acciones necesarias para impulsar otros rubros”, señaló.

Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento de esta industria requiere una estrategia integral por parte del Estado que vaya más allá de la promoción de atractivos naturales. “En el caso del turismo, por ejemplo, no basta con tener paisajes o destinos ancla reconocidos por los visitantes; se requiere infraestructura habilitante, conectividad efectiva y servicios de calidad que se hagan cargo de las demandas reales de quienes nos visitan”, concluyó Órdenes.

Cabe señalar que la contracción de este segundo trimestre profundiza una tendencia negativa para la economía aysenina, sumándose a la caída de -2,6% registrada en el PIB regional durante el primer trimestre. De igual manera, el descenso sistemático en el consumo de los hogares –explicado principalmente por el menor gasto en alimentos o combustibles– refleja un estancamiento de la actividad local que afecta negativamente el poder adquisitivo de las familias y restringe el dinamismo del comercio local.