Seremi de Economía aborda resultados de actividad económica de Aysén y proyecta una recuperación lenta, pero paulatina

Rodrigo Aguilera destacó que la contracción de 4,2% registrada en la actividad económica regional responde principalmente al desempeño de la acuicultura y, en menor medida, de la construcción. La autoridad señaló que el Gobierno está trabajando para agilizar inversiones y dinamizar sectores estratégicos de la economía regional.

Coyhaique.- La actividad económica de la Región de Aysén registró una disminución de 4,2% respecto del mismo período del año anterior, resultado explicado principalmente por el menor desempeño de la acuicultura y, en menor medida, de la construcción, sectores que forman parte de la agrupación denominada resto de bienes en la medición del Producto Interno Bruto Regional.

De acuerdo con los resultados, la caída fue parcialmente compensada por el comportamiento de la minería y los servicios. En paralelo, las exportaciones de bienes disminuyeron 4,5%, principalmente debido a menores envíos mineros, situación que fue parcialmente contrarrestada por un aumento de las exportaciones de salmones manufacturados.

En cuanto al consumo de los hogares, este presentó una disminución de 2,6%, explicada principalmente por un menor gasto en combustibles, alimentos y bebidas, dentro de los bienes no durables. Asimismo, se observó una contracción en el consumo de bienes durables, asociada principalmente a un menor gasto en productos tecnológicos.

Frente a estos resultados, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Rodrigo Aguilera Silva, señaló que las cifras deben ser analizadas considerando tanto el comportamiento de los distintos sectores productivos como el contexto económico nacional e internacional. “Observamos con especial atención esta caída de la actividad económica regional, porque nos plantea un desafío que debemos abordar. La disminución de 4,2% está explicada principalmente por el desempeño de la acuicultura y, en menor medida, por la construcción. Sabemos que retomar una senda sostenida de crecimiento no es algo instantáneo; requiere tiempo, inversión y condiciones adecuadas para que los distintos sectores vuelvan a dinamizarse”, señaló.

La autoridad agregó que existen elementos que permiten proyectar un escenario de mayor actividad hacia los próximos meses, particularmente por el impacto que tendrán las obras y proyectos de inversión que actualmente se encuentran en desarrollo o en proceso de ejecución en la región. “Vemos con atención y también con optimismo lo que se viene. Las obras asociadas a la Carretera Austral y otras inversiones públicas y privadas pueden generar un efecto importante sobre la actividad económica regional, movilizando empleo, servicios y proveedores locales. Esperamos que estos factores contribuyan a mejorar los resultados durante los próximos meses”, sostuvo Aguilera.

La autoridad también se refirió a la situación de la actividad salmonicultora y a la discusión en torno a la normativa de microrelocalizaciones, señalando que su aprobación habría generado condiciones para una mayor dinamización del sector. “Como región también hubiésemos querido que la ley de microrelocalizaciones para la salmonicultura fuera aprobada en el Congreso, porque habría contribuido a generar mayores condiciones para dinamizar esta actividad. Lamentablemente, eso no ocurrió y es un elemento que también debemos considerar al analizar las perspectivas del sector”, afirmó.

Finalmente, el seremi de Economía destacó que el foco del Gobierno está puesto en generar condiciones que permitan acelerar la inversión y fortalecer la actividad económica regional. “Como Gobierno estamos trabajando en destrabar procesos, agilizar inversiones públicas y privadas y generar mejores condiciones para que los distintos sectores productivos puedan desarrollarse. Sabemos que la recuperación no será inmediata, pero estamos trabajando para que la economía regional vuelva a activarse con mayor fuerza durante los próximos meses, los resultados no son inmediatos, pero hay que acelerar el tranco”, concluyó Aguilera.