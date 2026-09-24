MINVU y SERVIU entregan terreno para modernización de rutas peatonales en el centro de Coyhaique

Con una inversión superior a los $1.900 millones de pesos, el proyecto renovará veredas en nueve calles céntricas, incorporando accesibilidad universal, ilumina-ción solar sustentable y nuevo mobiliario urbano.

Coyhaique.- En el marco de la estrategia urbana y del plan “Coyhaique Camina Seguro”, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) realizó la entrega oficial de terreno a la empresa contratista Altovial Ltda. para dar inicio a las obras de normalización y mejora-miento de las rutas peatonales en la capital regional.

El proyecto contempla una inversión sectorial de $1.900.098.755 de pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos, proyectando el término de las faenas para fines de junio del 2027. La iniciativa tiene como eje central la accesibilidad universal, la seguridad vial y la recuperación del espacio público, priorizando desplazamientos continuos y protegidos para adultos mayores, personas en situación de discapacidad o movilidad reducida y familias con coches.

Compromiso con la movilidad y el empleo local

El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Fabián Rojas Muñoz, destacó el alcance que tendrá esta intervención dentro del casco céntrico: “Dentro del plan ‘Coyhaique Camina Seguro’ que hemos diseñado para esta gestión, buscamos intervenir dentro de Coyhaique la mayor cantidad de aceras. ¿Por qué? Porque buscamos generar mo-vilidad para nuestros peatones, accesibilidad universal para nuestras personas en situación de discapacidad y nuestros adultos mayores, y dar también condiciones de seguridad. Este proyecto intervendrá nueve calles en todas sus aceras (…), una inversión de 1.900 millones de pesos y 270 días de ejecución. Además de entregar luminarias, escaños y basureros, va a emplear a 35 personas con mano de obra local, generando inversión y reactivación económica como nos ha pedido el Presidente y el ministro Iván Poduje”.

Características técnicas y equipamiento

Por su parte, el Director Regional de SERVIU Aysén (S) Eduardo Navarro Carrasco, detalló los estándares constructivos y el impacto urbano de las obras: “En la parte técnica po-demos informar que se van a ejecutar aproximadamente 6 kilómetros de aceras en el centro de Coyhaique, con anchos que van entre 1,70 a 2 metros. Además, se va a complemen-tar con accesibilidad universal mejorando las esquinas y cruces de calles, sectores de descanso con escaños, basureros y cicleteros. A esto se suma, para mejorar la seguridad en el tránsito peatonal, la incorporación de más de 230 luminarias que funcionan con energía solar. Todo el hormigón y el control de alturas estará fiscalizado directamente por el equi-po técnico de SERVIU junto a la empresa Altovial”.

El equipamiento incluye baldosas podotáctiles de advertencia en aproximaciones y esquinas, pasamanos en 12 rampas, 110 escaños diseñados con espacios contiguos para sillas de ruedas y coches, 112 basureros y 21 bicicleteros.

Llamado a la comunidad durante los trabajos

En representación de la empresa adjudicataria Constructora Alto Vial, su encargado, Raúl Uribe, valoró la adjudicación y solicitó la colaboración de los vecinos: “Estamos comen-zando a ejecutar los trabajos de rutas peatonales muy contentos de tomar este desafío. Hacemos un llamado general a las familias, peatones y vecinos a tener paciencia y comprensión durante el avance de los trabajos. Es una obra que va en directo beneficio de la comunidad y nuestro compromiso es que el tiempo de intervención en los distintos tramos sea el menor posible para mitigar molestias”.

Calles y tramos intervenidos

Las faenas consideran la demolición y reposición total de pavimentos de aceras en las siguientes arterias: Calle Magallanes, Calle General Parra, Tramo Calle 12 de Octubre, Tramo calle Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Tramo calle Riquelme, Tramo calle 21 de Mayo, Tramo Calle Moraleda y tramos Avda. Gral. Baquedano.

Finalmente, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y SERVIU enfatizaron que esta iniciativa es solo el inicio de una cartera integral de obras que continuará desarrollándose en la capital regional. Las autoridades recalcaron el compromiso de seguir impulsando proyectos similares que consoliden una red peatonal moderna, inclusiva y continua en distintos sectores de Coyhaique. Esta hoja de ruta, al priorizar al peatón en el diseño urbano, apuesta por aceras amplias y seguras, mejorando la seguridad vial, fortaleciendo la vida comunitaria y asegurando espacios públicos accesibles e integradores para todas las personas.