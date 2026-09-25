Ruta Médica Coyhaique acercará atención de salud a personas en situación de calle

El convenio fue firmado entre la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, el Servicio de Salud de Aysén y el Consultorio General Urbano Víctor Domingo Silva. El dispositivo contempla más de mil prestaciones básicas, con atención tres veces por semana.

Acercar la atención de salud a personas en situación de calle es el objetivo de la Ruta Médica Coyhaique 2026, cuyo convenio fue firmado este viernes entre la SEREMI de Desarrollo Social y Familia de Aysén, el Servicio de Salud de Aysén y el Consultorio General Urbano Víctor Domingo Silva.

Coyhaique.- El dispositivo permitirá entregar prestaciones básicas de salud directamente en los lugares donde las personas pernoctan o permanecen, facilitando también su vinculación con la red pública y las derivaciones que correspondan.

La Ruta Médica contempla una inversión de $30 millones y más de mil prestaciones básicas de salud, con una frecuencia de atención de tres veces por semana. Su funcionamiento comenzará el 28 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 12 de febrero de 2027, teniendo como población objetivo a personas en situación de calle de la comuna de Coyhaique.

Para la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Luz Valeria Villegas Ojeda, esta iniciativa busca dar una respuesta concreta a las dificultades de acceso que enfrentan las personas en situación de calle.

“Como Gobierno estamos poniendo en el centro a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios públicos. Esta Ruta Médica refleja una decisión concreta: no esperar que las personas en situación de calle lleguen a un centro de salud, sino acercar la atención hasta donde están. Estas prestaciones significan atención, prevención y acompañamiento, pero también una puerta de entrada a la red pública de salud. Cuando Desarrollo Social y Salud trabajan coordinadamente, podemos llegar donde más se necesita y entregar una respuesta más oportuna y concreta”.

La atención estará a cargo de un equipo compuesto por una coordinadora, un médico general, una enfermera y un técnico paramédico, quienes realizarán las prestaciones y apoyarán la vinculación de las personas con la red de salud cuando requieran atención o derivación.

Trabajo coordinado

El convenio establece las responsabilidades de las tres instituciones que participan en la implementación del dispositivo.

La SEREMI de Desarrollo Social y Familia financiará la Ruta Médica y realizará su acompañamiento, supervisión y monitoreo técnico. El Servicio de Salud de Aysén participará en la coordinación y supervisión de la ejecución, mientras que el Consultorio General Urbano Víctor Domingo Silva estará a cargo de implementar el dispositivo y entregar las prestaciones de salud.

Por su parte, Carolina Pinto, Coordinadora del Programa Ruta Médica 2026, indicó que “esta es una muy buena oportunidad para acercar las prestaciones de salud a las personas en situación de calle de nuestra comuna. Sabemos que, por las distintas circunstancias en las que se encuentran, muchas veces tienen dificultades para acceder a una atención de salud. Por eso, este programa cumple una labor muy importante: acercar la salud directamente a nuestros usuarios y a las personas en situación de calle de Coyhaique, facilitando su acceso a una atención que necesitan”.

La firma del convenio formaliza el trabajo conjunto entre protección social y salud, permitiendo coordinar recursos y capacidades para acercar la atención a personas que enfrentan mayores barreras de acceso a los servicios sanitarios.

De esta manera, la Ruta Médica busca entregar atención oportuna, contribuir a la prevención y detección de situaciones de salud que requieran intervención y facilitar la vinculación con la red pública cuando sea necesario.