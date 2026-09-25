Aysén registra más de 27 mil hogares que ya utilizaron su Cupón de Gas

En la Región de Aysén, 32.316 hogares cuentan con el Cupón de Gas habilitado y 27.522 ya lo han utilizado total o parcialmente, equivalente a un 85,2%. A ocho días del término del plazo, 4.794 hogares aún tienen pendiente su uso, por lo que la Delegación Presidencial Regional llamó a revisar y canjear el beneficio de $27.000 antes del miércoles 30 de septiembre.

Coyhaique.- Un llamado a las familias de la Región de Aysén a revisar y utilizar oportunamente su Cupón de Gas realizó la Delegación Presidencial Regional, ante la proximidad del cierre del plazo para hacer efectivo el beneficio.

De acuerdo con el reporte regional actualizado, 32.316 hogares de Aysén tienen el cupón habilitado, de los cuales 27.522 ya lo han utilizado total o parcialmente. Esto representa un avance de 85,2%, mientras 4.794 hogares aún tienen pendiente su uso.

La delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña, enfatizó que el llamado está dirigido especialmente a quienes activaron oportunamente el beneficio, pero todavía no concretan su utilización.

“El Presidente José Antonio Kast ha sido claro en que los apoyos del Estado tienen que traducirse en una ayuda concreta para las familias. En Aysén tenemos 4.794 hogares que cuentan con su Cupón de Gas y todavía no lo han utilizado. Por eso nuestro llamado es muy simple: revisen su cupón y no dejen pasar el plazo. Son 27 mil pesos que pueden aliviar directamente el presupuesto familiar y hay plazo hasta el 30 de septiembre para utilizarlo. Como Gobierno queremos que este beneficio llegue efectivamente a los hogares y que ninguna familia que lo tenga disponible lo pierda por no canjearlo a tiempo”, señaló Vicuña.

El beneficio corresponde a un cupón de $27.000 destinado a hogares que se encuentran dentro del 80% del Registro Social de Hogares y que realizaron previamente su activación. El proceso para activar el cupón finalizó el 30 de junio y ahora el llamado se concentra en quienes, teniendo el beneficio dis-ponible, todavía no lo han utilizado.

¿Cómo utilizar el Cupón de Gas?

Las personas beneficiarias pueden acceder al cupón de manera digital a través de la App BancoEstado o RutPay. También existe la alternativa de obtenerlo en formato físico mediante un voucher que puede imprimirse en CajaVecina.

Una vez obtenido, puede ser utilizado entre los cerca de 2.100 distribuidores adheridos a nivel nacional, permitiendo a cada familia escoger dónde realizar el canje.

A nivel nacional, más de 5,1 millones de hogares cuentan con el beneficio habilitado y alrededor de 4,56 millones ya lo han utilizado. En Aysén, el desafío durante los últimos días del proceso será llegar a los 4.794 hogares que aún mantienen disponible este apoyo.

La Delegación Presidencial Regional reiteró el llamado a no esperar hasta el último día y revisar con anticipación la disponibilidad del beneficio. El plazo para utilizar el Cupón de Gas vence este miércoles 30 de septiembre.