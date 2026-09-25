Productores de Coyhaique y Río Ibáñez participan en Encuentro Regional del Programa TAS Aysén

Productoras y productores de Coyhaique y Río Ibáñez participaron en el Encuentro Regional del Programa de Transición a la Agricultura Sostenible (TAS), en el Predio Demostrativo TAS, en el sector El Claro de Coyhaique, junto a profesionales de INIA, INDAP y SAG del Ministerio de Agricultura.

Coyhaique.- “Tenemos que hacernos más eficientes productivamente hablando. Hoy día, lo que se veía como una parte conceptual, como la agricultura del futuro, ha debido actualizarse y empezar a desarrollar hoy mismo las formas de producción más limpia, más amigables con el medio ambiente”, señaló el seremi de Agricultura, Yordy Cea, quien destacó la necesidad de incorporar nuevas herramientas y prácticas frente a escenarios de menor disponibilidad de agua.

En la jornada, el Dr. Claudio Salas, investigador de INIA Remehue, entomólogo y especialista en biodiversidad y manejo ecológico de plagas, expuso “El lenguaje secreto de las plantas”, donde abordó las interacciones entre plantas, insectos y otros organismos, y su aporte al desarrollo de estrategias de manejo más sostenibles.

Desde Bahía Murta, Cristina Benavides valoró que el programa llegue a distintas localidades. “Participamos varias de allá, varios de la Feria Campesina, y eso creo que es un aporte para la comuna, para la región, finalmente para todos, porque mantener una agricultura sostenible, sin duda que es un bien para todos”, precisó.

En tanto, Eduardo Manosalva, productor del sector Valle Simpson, destacó el aporte de las capacitaciones. “Todas las capacitaciones son importantes y cada día que logramos tener mayores conocimientos es mejor para nuestros cultivos, para lo que hacemos, para lo que vendemos, para nuestra familia y para toda la comunidad en general. Es un muy buen programa, excelente programa y ojalá que tenga una continuidad en el tiempo”, señaló.

La coordinadora nacional del Programa TAS de INIA, Constanza Jana, explicó que esta iniciativa se desarrolla con recursos aportados mediante un convenio con INDAP, por mandato del Ministerio de Agricultura.

“El Programa de Transición a la Agricultura Sostenible está entrando al segundo año del segundo ciclo. Terminamos a fines de septiembre a nivel nacional, con todos los encuentros regionales, desde Arica a Magallanes, y listos para empezar lo que viene ya con el plan de inversión”, detalló.

Durante su ejecución el Programa desarrolló asesorías técnicas, capacitaciones grupales y recursos para inversiones de transición que contribuyan a una producción más sostenible, que considere eficiencia hídrica, uso de bioinsumos, manejo de suelos, biodiversidad y manejo ecológico de plagas.